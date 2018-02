Koreja dober poligon za slovenske spore

Pjongčang – Ko gre za smučarski tek, na Slovenskem ni dvoma: več je zanimanja za ženske tekme. Nekoč je v šprintih zablestela Andreja Mali, zgodba Petre Majdič je sploh posebna, mejnik je z olimpijsko kolajno zarisala tudi Vesna Fabjan. A na teh igrah se z izjemo vihtenja slovenske zastave na uvodni slovesnosti sploh še ni predstavila …



S Korejo so povezani številni dogodki slovenskih športnikov, od olimpijskih iger, takrat še pod jugoslovansko zastavo, leta 1988 v Seulu, do zadnjega velikega tekmovanja, svetovnega prvenstva v atletiki pred sedmimi leti. Vmes je ta dežela skupaj z Japonsko priredila svetovno prvenstvo v nogometu, Slovenija se je prvič prebila med izbrano druščino, bolj kot po rezultatih pa se še danes javnost spominja spora med Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovićem.



Saraccov prihod ni razveselil vseh



Kot da bi ta del sveta ponudil nek poligon za prepiranja, pa sodu izbija dno tudi stanje pri slovenski tekaški reprezentanci. Kajpak zgodba ni od danes ali včeraj, a od tistega dne, ko je ekipo prevzel italijanski trener Stefano Saracco, se delitvam znotraj izbrane vrste – kar se je, žal, dogajalo tudi v preteklosti – ni bilo več moč izogniti. Vesna Fabjan, ob Petri Majdič edina slovenska smučarska tekačica z olimpijsko kolajno, je vztrajala pri programu svojega trenerja Marka Gracerja, takrat tudi še strokovnega vodje teka pri SZS, Saraccovi pogledi na trening in šport nasploh so se razlikovali od domačinovega. Hitro je bilo vidno, da tu prav posrečenega sodelovanja ne bo, pomanjkanje vrhunskih rezultatov je botrovalo tudi krepko manjšemu zanimanju pokroviteljev kot v preteklosti. Zato je minus v blagajni naraščal. Katja Višnar je bila precej pogosteje kot doma na Norveškem, tam sicer vadila po vrhunskih notah svojega soproga, v Sočiju olimpijskega prvaka, Ole Vigna Hattestada, toda dve zelo pomembni članici reprezentance je tako Saracco že v štartu izgubil. Po drugi strani pa se je prebijala Anamarija Lampič, talent ravni Majdičeve, izjemna 22-letna športnica, ki ne navdušuje okolja le s tekaškimi sposobnostmi, temveč tudi s pozitivnim pristopom, simpatičnostjo, v javnosti vselej vedrim pogledom. Je vsekakor najmočnejši adut glavnega trenerja reprezentance, s 7. mestom v torkovem šprintu tudi lastnica najvišje slovenske tekaške uvrstitve doslej v Pjongčangu.



Takrat v šprintu ni bilo na štartni črti Vesne Fabjan, jasno je, da v klasični tehniki ne bi imela možnosti za odmevnejši dosežek. Njena tekma je bila pač tista pred štirimi leti v Rusiji, če bo vztrajala, bo šprint z drsalnim korakom, torej v prosti tehniki, dočakala čez štiri leta v Pekingu, še prej pa prihodnjo zimo na svetovnem prvenstvu v Avstriji. A lahko bi tekmovala tudi tu, če bi upoštevali spoštovanje do nje kot zastavonoše in nosilke olimpijske kolajne. Seveda ta primer ni osamljen, tudi velika Marit Bjørgen, s 113 zmagami za svetovni pokal svetovna smučarka rekorderka, nima kar avtomatično zagotovljenega mesta v norveški ekipi na tekmi, Ole Einar Bjørndalen, največji biatlonec v zgodovini, ni dobil vizuma za OI, drugi so ga prehiteli. Primerjava s Fabjanovo sicer ni povsem posrečena: v dveh norveških primerih je odločila izjemna interna konkurenca, ta je pri nas za vrhunsko raven komaj zaznavna.



Glavni trener omenjal za cilj kolajno



Besničanke danes ne bo na štartu desetkilometrske tekme, dasiravno je ta v prosti tehniki, torej njej ljubi. Včerajšnji interni sestanek vodilnih Saracca in Gracerja je bil sklican prepozno, a je razjasnil vsaj nekatere uganke. Na tekmi nastopajo Anamarija Lampič, Nika Razinger, Alenka Čebašek in Manca Slabanja. Fabjanova tako na svoj prvi nastop v Pjongčangu še čaka, predvidoma bo štartala v sobotni štafeti in se za njo kar najbolje pripravila, nato bo upala še na udeležbo v ekipnem šprintu. Naveza Lampič-Fabjan bi bila lahko konkurenčna. A o vsem bo odločal Saracco, ki je pred prihodom v Pjongčang kot cilj začrtal kolajno. Iz sedanjega zornega kota je ta zelo daleč.