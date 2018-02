Korejski veter odpihnil sanje slovenskega dvojca

Pjongčang – Po večinoma mirnih zadnjih dneh so se na posamezna prizorišča vrnili močni vetrovni sunki in odganjali dobro voljo pri obiskovalcih sklepne posamične preizkušnje moškega alpskega smučanja. A slabo voljo, pa ne le zaradi omenjenega vetra, je bilo zaznati, tudi v slovenskem taboru. Za oba udeleženca, Štefana Hadalina in Žana Kranjca, je bilo upov kmalu konec – odstopila sta že na prvi progi.



Ta olimpijska slalomska preizkušnja ne bo ostala zapisana kot ena tistih navadnih, zatikalo se je mnogim, ne nazadnje prav vodilnima kandidatoma za včerajšnjo zlato kolajno. Šampionske poti Marcela Hirscherja je bilo po dveh naslovih zmagovalca v Pjongčangu včeraj konec z odstopom že hitro na prvi progi, njegov največji slalomski tekmec Henrik Kristoffersen ga je polomil v drugo.



»Očitno se to zgodi tudi najboljšim,« je po svojem predčasnem koncu ugotavljal Kranjec in se takrat ozrl predvsem k Hirscherju, ki se je pri priči znašel pred številnimi bliskavicami fotoaparatov in mikrofoni, še zdaleč ne le svojih avstrijskih rojakov. A olimpijska proga je ponudila marsikatero past, v eno od teh se je ujel tudi Kranjec, sicer naš vodilni veleslalomist, v Pjongčangu tudi z neskritimi ambicijami po vsaj spodobnem slalomskem nastopu. »Res je nekaj pasti, sam sem odstopil tam, kjer so le redki. Ne vem, morda je šlo v tistem trenutku za padec zbranosti. Morda sem si tudi izbral napačno linijo. Temeljito bi si moral ogledati posnetek, pa bi morda bolj natančno vedel, čemu sem si privoščil to napako,« je umirjeno v cilju razmišljal naš smučar, eden dveh slovenskih reprezentantov na tem slalomu.



Hadalin bi bil v cilju blizu Šveda



Tudi Hadalinu se ni razpletlo po željah. Vrhničan se je odločno lotil tekme, a se nato na zadnjem valu pred ravnino zataknil ob količek, ravnotežja ni bilo več, tekme je bilo tako zanj konec. »Res škoda. Dotlej mi je šlo dobro, med tistimi v skupini višjih štartnih številk je bil od mene hitrejši le Šved Kristoffer Jakobsen,« je poudaril Slovenec, ki mu je sicer pripadla številka 28, omenjeni Skandinavec je imel 35. Slednji je po prvem nastopu zasedel 11. mesto (ob koncu je bil 7.), sodeč po videnem pred napako bi se tudi Hadalin lahko spogledoval s podobno uvrstitvijo. »Res sem dobro pristopil k smučanju, večji del proge je bil med mojim nastopom in najbrž tudi pri tistih tekmovalcih pozneje še v zelo dobrem stanju, morda pri nekaterih količkih, dveh ali treh, ni bilo več mogoče smučati v želeni ostri liniji, toda skupna ocena razmer je vsekakor dobra, zato mi je žal, da nisem prismučal v cilj in se pripravil na drugi nastop,« je še dejal tekmovalec, ki je med vsemi slovenskimi alpskimi smučarji najdlje na prizorišču. V pričakovanju nastopov se je tu odločil za sklepno vadbo, za njim so dolgi trije tedni: »Pretirane izčrpanosti še ni, saj mi tri tekme le niso pobrale toliko moči, a počasi je že dovolj vsega skupaj, dobro bo dela vrnitev domov pred evropskim nadaljevanjem tekmovalne sezone.«



Takoj po pogovoru priprava na ekipno tekmo



A seveda oba naša udeleženca pred vrnitvijo domov in pripravo na pokal Vitranc (2. in 3. marec) včerajšnje tekme čaka še jutrišnja ekipna preizkušnja. Prav pretirano pogosto je ni na sporedu, četudi zaradi atraktivnosti za širše množice, ne le izključno smučarske privržence, je teh predstav iz leta v leto več. »A če nisi med dvanajstimi najboljšimi slalomisti in elitno četverico v skupni razvrstitvi, je takšnih tekem za nas malo,« je poudaril Hadalin in še dodal: »Takoj v naslednjih minutah po pogovoru z vami se bo že začela priprava na sobotno tekmo.« Takrat bi se rad v lepši luči kot včeraj predstavil tudi svoji družini, ki ga je včeraj presenetila s prihodom na prizorišče slalomske tekme in velikim transparentom na osrednji tribuni.



Tudi Kranjec si želi za slovo od Pjongčanga pokazati več kot v včerajšnjem slalomu in o ekipni preizkušnji razgrne mnenje: »V zadnjih dveh letih je na precej višji ravni kot nekoč, morali bi zato več trenirati. Resda so možna presenečenja, a zdi se mi, da se krog najboljših v tej disciplini vedno znova ponovi – Myhrer, Zehnhaeusern, Strasser ...«