Lampičeva tekaški adut številka ena 

Ljubljana - Anamarija Lampič bo na olimpijskih igrah glavni adut reprezentance v smučarskem teku. 22-letnica je v Pjongčangu lani dobila generalko pred OI, najboljša je bila v sprintu. Priznala je, da je k temu pripomogla okrnjena konkurenca, vseeno pa bilo je treba tako priložnost izkoristiti. V letošnji sezoni je napredovala predvsem na tekmah na daljše razdalje, saj je trikrat osvojila 12. mesto. V tem trenutku je prvo ime reprezentance, čeprav bosta ob njej v Južni Koreji nastopali tudi izkušeni Vesna Fabjan in Katja Višnar.

Pred svojim debijem na OI je Lampičeva povedala: »To so res moje prve olimpijske igre. Grem po izkušnje, pogledat kako je tam, kakšni so pritiski. Vem, da so igre nekaj posebnega, vem, da so možna presenečenja, a v prvi vrsti grem tja predvsem uživati in nabirati izkušnje.« Glede na lanski uspeh ji ustreza tudi olimpijska proga, vseeno pa meni, da bo odločila dnevna forma. Njen primarni cilj je nastop v sprintu, glede preostalih pa se bodo s trenerskim štabom odločili na prizorišču.