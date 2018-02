Ledecka dokazala, da je vse mogoče ...

Pjongčang – Glavni trener Goran Janus je pred začetkom sezone izpostavil dva glavna cilja, kolajno na svetovnem prvenstvu v poletih in na olimpijskih igrah. Prvega je lahko odkljukal, drugega bo zelo težko. Tudi na posamični tekmi velike skakalnice se namreč slovenska četverica ni proslavila, kolajna na današnji (13.30) ekipni preizkušnji bi bila zares veliko presenečenje.



Na dveh posamičnih tekmah v Pjongčangu so slovenski skakalci iztržili komajda eno uvrstitev med deseterico, prav na 10. mesto se je v soboto prebil Peter Prevc. Slednji je tako srebro in bron iz Sočija zamenjal za 12. in 10. mesto … Po prvi seriji je bil osmi, dovoljene so bile misli tudi še na boljšo uvrstitev. »Zavedal sem se, da je igri tudi kakšno boljše mesto, zato sem si rekel, zdaj ali nikoli, prav veliko možnosti ne boš imel več. Hkrati se tudi zavedaš, da razlike navzdol prav tako niso velike, je pa tako ali tako vseeno, ali si 10. ali 18.,« je razmišljal Prevc, ki je v drugem skoku zamudil pri odskoku, zato mu je zmanjkalo višine in hitrosti za drugi del.



»Zadovoljen sem, da so se skoki dvignili, in če bi bila to tekma svetovnega pokala, bi rekel, super, gremo naprej. Tako pa je naslednja tekma šele čez štiri leta, težko je vedeti, kaj bo tedaj, to pa potem pusti grenek priokus,« je o zamujeni olimpijski priložnosti dejal nekdanji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, ki je bil zelo oddaljen od ponovitve Sočija.



»Seveda je škoda, da nisem med najboljšimi, ne smem pa biti preveč razočaran. Če sem bil v vsej sezoni samo enkrat na stopničkah in še to na vetrovni tekmi, potem je težko pričakovati kolajno. Sicer sem vse do zadnjega upal na zasuk, saj je nesmiselno biti športnik, če ne verjameš svojim sposobnostim. Tu sem le z enim skokom dokazal, da sem lahko na odru za zmagovalce,« se je na svoji posamični preizkušnji v Pjongčangu ozrl Prevc, ki je bil tako na obeh tekmah najboljši Slovenec.



Tri države odstopale



Jernej Damjan je bil namreč 16., Tilen Bartol 17. in Anže Semenič po diskvalifikaciji v drugi seriji 30. »Karkoli naredim, me odnese v isto luknjo, rad bi še kaj dodal, a mi ne uspe. Moji skoki niso ne super ne slabi,« poti iz začaranega kroga ni našel Damjan, prav tako ni bil ne razočaran ne zadovoljen debitant Bartol, spodbudno novico je iskal v tem, da so bili skoki na tekmi boljši kot na treningu.



Podobne bilke pri oceni solidno se je oklepal tudi Janus. »Z izjemo Anžeta so bili preostali boljši kot na treningih. Nisem razočaran. Če prideš na takšno tekmo v rumeni majici ali kot član najboljše peterice v skupnem seštevku svetovnega pokala, potem je lažje računati na kaj več, tako pa smo že v štartu lovili konkurenco,« je dejal Janus, ki je včeraj svojim tekmovalcem namenil prost dan, danes pa se olimpijske igre zanje nadaljujejo in tudi končujejo z ekipno tekmo. Nastopila bo ista četverica kot na posamični tekmi, vprašanje pa ostaja, kako do izpolnitve cilja, torej kolajne, potem ko so bile v Pjongčangu Norveška, Nemčija in Poljska v seštevku posamičnih rezultatov vseskozi (veliko) boljše.



»Najbolj osnovno je, da bomo dobro odskakali. Tudi v Oberstdorfu (na svetovnem prvenstvu v poletih, op. p.) so se naše možnosti iz dneva v dan spreminjale. V športu je vse mogoče, kar je ne nazadnje dokazala Ledecka. Nikoli ne reci nikoli, kaj je realnost, bomo pa videli. Sam bi rad svojim skokom še nekaj malega dodal, predvsem pa si želim na ekipno tekmo sproščeno, dobre volje, brez obremenjevanja,« razmišlja o zadnji preizkušnji Damjan, podobno kot tudi Prevc: »Nič, v ponedeljek napadamo naprej. Osem odličnih skokov vodi do kolajne in mislim, da smo jih sposobni prikazati. Marsikaj se lahko zgodi na ekipni tekmi, nič ni zagotovljenega, je pa dejstvo, da so tri nacije zelo, zelo močne.«



Slovenci se v tej sezoni – z izjemo svetovnega prvenstva v poletih – na nobeni ekipni tekmi niso prebili med najboljše tri, nazadnje so stali na odru za zmagovalce na moštvenih preizkušnji svetovnega pokala januarja lani v Zakopanah. »To so skoki, vse je mogoče. Resda so tri države zelo močne, a imamo določene rezerve, treba bo odpraviti oziroma minimalizirati napake. Slab skok ne bo dovoljen, le z osmimi dobrimi lahko računamo na kaj več,« pa pred današnjo preizkušnjo pravi Janus, pri čemer bi bilo – po vsem prikazanem v teh dneh na veliki skakalnici – zares veliko presenečenje, če bi naši skakalci prikazali osem dobrih skokov.