Marjan Jelenko se je zahvalil in opravičil

J. P.

Pjongčang - »Ponesrečen nastop obeh. Fanta sta bila dobra na treningih, na tekmi pa v krču. Na skakalnici sta nabrala prevelik zaostanek, da bi se v smučini lahko borila za vidnejše uvrstitve. Škoda, saj sta sposobna več, predvsem Vid, ki meri tudi višje od 28. mesta z male naprave,« je po drugi posamični tekmi nordijskih kombinatorcev v Pjongčangu, ki je od udeležencev zahtevala skok na večji skakalnici (HS-140) in 10 kilometrov teka, zmajeval z glavo glavni slovenski trener Mitja Oranič.

Tretji trojček v Pjongčangu

Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik sta bila pred tekmo - po zelo spodobnih rezultatih treningov - zdravo optimistična, pokazala pa manj kot na prvi tekmi in se eden za drugim zvrstila na skromnih 41. in 42. mestu. Veliko bolj prešerno je bilo v nemškem taboru, ki se je veselil trojne zmage, konkurenco si je pokoril Johannes Rydzek. To je bila šele tretja trojna zmaga ene države na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu (po Nizozemski v hitrostnem drsanju in Norveški v smučarskem teku).

Marjan Jelenko: Tekma se mi je ponesrečila, lahko pa se mi ne bi. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters.

Jelenko: Pričakovanja so se križala z realnostjo

Oba slovenska predstavnika sta bila z opravljenim nezadovoljna. »Zahvalil bi se tistim, ki so mi dali priložnost na olimpijskih igrah zastopati svojo državo, opravičil pa bi se, ker nisem izpolnil pričakovanj. Želja je bila velika, najbrž so se pričakovanja križala z realnostjo. Želel sem si visoko, a po drugi strani nisem verjel, da lahko visoko tudi posežem. Preizkušal sem nekaj novosti, saj brez tveganja ni uspeha. Žal se ni izšlo, tekma se mi je ponesrečila, lahko pa se mi ne bi,« je STA povzela besede Jelenka.

Vrhovnik: Oba skoka sta bila 'mimo'

»Ne vem, kaj je bilo danes narobe. Oba skoka sta bila povsem 'mimo', že po poskusni seriji nisem vedel, kar storiti, da bi skočil bolje. Pred tekmo pa sem začutil priložnost, bil je lep nalet, veter je bil ugoden, imel sem prave razmere za odmeven rezultat. Računal sem na uvrstitev okrog petnajstega mesta po skakalnem delu, toda na napravi nisem našel občutkov, domala ni bilo odskoka. Po skoku sem bil prazen, brez energije, malo mi je padlo dol, skušal sem se motivirati, a brez uspeha,« pa je primaknil Vrhovnik.