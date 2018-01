Na OI v Pjongčang 71 slovenskih športnikov

A. S. H., STA

Ljubljana - V Ljubljani se je nocoj predstavila odprava, ki bo na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji branila in zastopala barve Slovenije. V Pjongčang bo odpotovalo 71 slovenskih športnikov, 52 športnikov in 19 športnic, kar je največja zimska odprava v zgodovini slovenskih nastopov na zimskih olimpijskih igrah.

Skupaj s trenerji, serviserji in medicinskim osebjem bo slovensko delegacijo sestavljalo več kot 160 članov.

Slovesnosti v Veliki unionski dvorani v Grand hotelu Union se niso udeležili vsi potniki na olimpijske igre, nekateri imajo še tekmovalne obveznosti, se je pa povabilu Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) odzvala številčna zasedba najbolj številčne slovenske zimske olimpijske odprave.

V ekipi za Južno Korejo bo 71 slovenskih športnikov, nazadnje so pri OKS pridobili še dodatno kvoto za ženske smučarske teke. V Korejo se bo odpravila Manca Slabanja. S seznama pa so dokončno črtali skakalce Domna Prevca, Žigo Jelarja in Majo Vtič.



9 panog za Slovenijo

Slovenija bo imela na igrah predstavnike v devetih panogah. V alpskem smučanju, biatlonu, deskanju, hokeju, nordijski kombinaciji, smučanju prostega sloga, smučarskih skokih, smučarskih tekih in sankanju.

Najštevilčnejši so hokejisti, v olimpijski ekipi jih je 25, po enega predstavnika bo imela Slovenija pri prostem slogu in sankanju.

Druga po številu nastopajočih je enajstčlanska smučarska delegacija. Na prizoriščih v Pjongčangu bo tekmovalo šest alpskih smučarjev in pet alpskih smučark.

Devet članov šteje odprava v smučarskih skokih, pet skakalcev in štiri skakalke.

V ekipi je še pet biatloncev in dve biatlonki, pet deskarjev na snegu in dve deskarki v paralelnih disciplinah in prostem slogu, dva smučarja tekača in šest smučark tekačic in dva nordijska kombinatorca.



Poškodovani Petek

Pred štirimi leti so slovenski športniki z olimpijskih iger prinesli osem olimpijskih odličij, po zaslugi Tine Maze tudi dve najžlahtnejši. Med dobitnike kolajn so se v Sočiju uvrstili še skakalec Peter Prevc, deskar Žan Košir, biatlonka Teja Gregorin in tekačica Vesna Fabjan, ki ji bo pripadla čast, da bo nosila slovensko zastavo ob odprtju iger 9. februarja.

Na današnji predstavitvi je manjkal vodja slovenske odprave in direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek, ki se je poškodoval, pri Olimpijskem komiteju Slovenije pa upajo, da bo Petek vendarle lahko potoval v Južno Korejo.

Devetindvajseti januar je pomenil tudi konec poti slovenske olimpijske bakle, ki je vse od 9. januarja potovala po Sloveniji. Zadnja postaja bakle je bila Ljubljana, kjer je tudi začela svoje popotovanje po naši državi. V tem času je obiskala Mojstrano, Jesenice, Tržič, Celje, Velenje, Maribor in Črno na Koroškem. Pobudnik slovenske bakle je bil nacionalni olimpijski komite, njeno popotovanje pa si je zamislil po vzoru potovanja olimpijske bakle po svetu v času pred začetkom olimpijskih iger.