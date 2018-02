Naslov svetovne prvakinje je »pika na i« 

N. Gr.

Kandersteg - V švicarskem prizorišču bi se smučarske skakalke že včeraj morale pomeriti za odličja, a jim vreme ni bilo naklonjeno, zato pa je bil boljši današnji popoldanski termin, ko sta zablesteli Nika Križnar in Ema Klinec. Obe sta na zadnjih tekmah svetovnega pokala nakazali vzpon forme in čeprav se jima na domači tekmi na Ljubnem ni izšlo, sta v Kanderstegu skakali odlično.

Križnarjeva je kot prva Slovenka postala mladinska svetovna prvakinja. To ji je uspelo s skokom, dolgim 104 metre, s katerim je vodila že po prvi seriji, v finalu pa je naslov prvakinje potrdila s točno 100 metri ter skupno 262,6 zbranimi točkami. Srebro z lanskega prvenstva v Park Cityju je ubranila Ema Klinec, ki je pristala pri 102.5 in 94 metrih. Bronasta je bila Norvežanka Anna Odine Ström z 231,7 točkami.

»Sem zelo vesela. Tu so bili vsi skoki odlični, kakšen popravek je lahko sicer še pri samem doskoku. A to je pika na i. Zelo sem vesela tudi za Emo, ki je stala ob meni na stopničkah. To je nekaj neverjetnega! To je to,« je po zmagoslavju dejala Križnarjeva, medtem ko je Klinčeva dodala: »Danes sem zelo zadovoljna s srebrom, za razliko od lani, ko sem bila razočarana. Letos sem vesela tega rezultata. Sem nisem prišla po rezultat, ampak po dobre občutke. Prvi skok je bil eden boljših v tej sezoni in po to sem prišla. Niki pa res privoščim zmago iz srca.«

Odlična je bila tudi Jerneja Brecl, ki je z 88 in 89.5 metri končala na 8. mestu. Med dvajseterico je končala tudi Katra Komar, ki je z 82 in 83.5 metri in osvojila 18. mesto.

Križnarjeva tretja Slovenka s posamičnim zlatom

Nika Križnar je na svoji šesti tekmi na mladinskih svetovnih prvenstvih osvojila še šesto medaljo. Na ekipnih tekmah ima dve zlati in eno srebrno, lani je prvo posamično osvojila s tretjim mestom. Še bolj bogato zbirko ima njena klubska kolegica Ema Klinec, ki letos zadnjič nastopa na mladinskih svetovnih prvenstvih.

Od leta 2012 do vključno danes je osvojila kar sedem medalj, tri ekipne zlate, dve posamični in eno ekipno srebrno ter eno ekipno bronasto. Križnarjeva je tretja Slovenka z naslovom na posamični tekmi mladinskega svetovnega prvenstva v smučarskih skokih. Pred njo je to leta 2012 uspelo Nejcu Dežmanu in 2013 Jaku Hvali.