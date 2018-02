Nedelja v Pjongčangu: Za Slovence precej umirjen dan

A. V.

Pjongčang - Po razbrukani soboti s hokejsko in skakalno preizkušnjo bo nedelja precej mirnejša. Slovenski predstavniki bodo natopili zgolj v veleslalomu in biatlonu.

Končne odločitve

Na sporedu bo šest končnih odločitev. Za kolajne se bodo pomerili alpski smučarji v veleslalomu, smučarji prostega sloga v snežnem parku in akrobatskih skokih, smučarski tekači v štafeti na 4 x 10 km, hitrostne drsalke na 500 m in biatlonci v skupinskem startu na 15 km.

Slovenski nastopi

Čim boljši uvrstitvi si bosta na veleslalomu predvidoma skušala zagotoviti Žan Kranjec in Štefan Hadalin, na skupinskem startu pa bosta tekmovala Jakov Fak in Klemen Bauer.

Preostala tekmovanja

Smučarji prostega sloga bodo najprej nastopili v kvalifikacijah snežnega parka, v bobu se bodo dvosedi merili v prvi in drugi vožnji, v hitrostnem drsanju bo na sporedu moški četrtfinale v ekipnem zasledovanju, ženske in moški bodo nadaljevali predtekmovanje v curlingu, hokejistke bodo igrale tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta, hokejiste pa čakajo boji v skupini A in C, pari so Češka - Švica, Kanada Južna Koreja, Nemčija - Norveška in Švedska - Finska.