Nika Križnar: Vsakdo razmišlja o kolajni, a je tudi 7. mesto lep uspeh

Pjongčang - Medtem ko imajo smučarski skakalci na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu kar tri priložnosti za dokazovanje (dve posamični in eno ekipno preizkušnjo), pa so imele skakalke edino danes na posamični tekmi na srednji napravi (HS-109), na kateri se je iz slovenskega tabora najbolj izkazala komaj 17-letna članica SSK Alpina Žiri Nika Križnar, ki je v zadnjem obdobju stopnjevala formo, kar je dokazala tako v svetovnem pokalu kot na mladinskem svetovnem prvenstvu. Danes je vpisala sedmi dosežek in dokazala, da je v stiku s svetovnim vrhom.

»V prvi seriji sem storila napako s poznim odskokom, v finalu sem to popravila, naredila lep skok in doskok in si prislužila visoke ocene. Vsak seveda razmišlja o kolajni, a tudi sedmo mesto je lep rezultat, ki se ga bom skušala veseliti. A če bi bila oba skoka enako uspešna, bi bila še višje. Škoda za ostala dekleta, ker so imela slabe razmere v zraku, a so se borila do konca. Vreme nekaterim ni bilo naklonjeno, meni je bilo,« je za STA strnila vtise mladinska svetovna prvakinja, tudi sicer edina najstnica v elitni deseterici.

»Tekma je bila snežena, vetrovna, mrzla. S prvim skokom sem zadovoljna, saj se mi je dobro posrečil glede na vse čakanje. Težko bi iztržila kaj več. Nisem pa zadovoljna s finalnim poskusom, zmanjkalo mi je psihične energije, vedela sem, da z vrhunskim rezultatom ne bo nič. Malo sem razočarana, česar ne skrivam. Če si nekaj želiš in za to garaš ... Garati bo treba naprej. Na olimpijskih igrah štejejo odličja, ki so bila, realno, težko dosegljiva, a vselej se borim do konca in tudi tokrat sem se,« pa je primaknila Nikina klubska kolegica Ema Klinec, ki se je prav tako zavihtela v petnajsterico (14.).