Olimpijske igre tudi kot poslovna priložnost

Olimpijske igre so največji športni dogodek na svetu, ki združuje skoraj vse države našega planeta. Medtem ko športniki na olimpijskih igrah največkrat stremijo k popolnosti svojih nastopov in čim boljšim rezultatom, pa največji športni dogodek na svetu že dolgo presega športne okvirje. Aktivnosti, ki se dogajajo ob igrah, so prav tako pomembne kot tiste, ki se dogajajo na športnih tekmovališčih.



Sestavni del predstavitve Slovenije na olimpijskih igrah v Pjongčangu je po osmih letih vnovič projekt Slovenska hiša. Poleg odličnih rezultatov slovenskih športnikov, ki se že tradicionalno z največjih tekmovanj vračajo s kolajnami, je za promocijo Slovenije pomembna tudi širša predstavitev. V Slovenski hiši se zato srečujejo športniki, najpomembnejši predstavniki športnih panog, olimpijskih komitejev, gospodarstveniki ter seveda tudi naključni obiskovalci, ki imajo tako priložnost spoznavati Slovenijo.



K projektu sta kot glavna partnerja pristopila podjetje Kolektor in država Slovenija (SPIRIT, STO, UKOM, MGRT), partnerstvo je bilo uspešno sklenjeno tudi z nekaterimi uglednimi slovenskimi podjetji, kot so ELAN, Alpina, Hosekra, gostinstvo Jezeršek, ter javnim zavodom Turizem Ljubljana. Tuja partnerja hiše, ki sodelujeta pri projektu, pa sta podjetji Panasonic, ki je poskrbelo za zaslone, in Coca Cola, ki je prispevala vse brezalkoholne pijače, ki so na razpolago v Slovenski hiši. Svoj olimpijski studio ima v Slovenski hiši tudi RTV Slovenija.



Foto: Promocijsko gradivo

Idejna zasnova in konstrukcija Slovenske hiše



Za idejno zasnovo, arhitekturo in notranje oblikovanje Slovenske hiše so poskrbeli Gregorc Vrhovec arhitekti pod vodstvom Aleša Vrhovca in Vanje Gregorc Vrhovec, grafično oblikovanje pa je delo agencije Arnold Vuga, ki ga je vodila Nataša Vuga. Za omenjeni podjetji smo se pri Olimpijskem komiteju Slovenije odločili na podlagi že realiziranih projektov, predvsem zaradi zasnove Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra, za katerega so prejeli priznanje Oblikovalski presežek 2017.

Celotna zasnova ima ambicijo združevanja slovenske tradicije gradnje (kozolec) in druženja (gostilna) ter korejske tradicije zapisovanja želja na lampijone. Poleg tega je povezano zavedanje o arhaičnem izvoru slovenskega okolja in sedanjih visokotehnoloških dosežkih, uspešno nam je uspelo povezati tudi rokodelstvo in tehnologijo, šport in poslovnost, Evropo in Azijo. Prostor bodo istočasno uporabljali športniki, mediji, poslovneži in obiskovalci. Želja je, da bi bilo vsem v vsakem trenutku na voljo več različnih kotičkov, kjer bodo možni počitek, koncentracija, pogovor, druženje, pridobivanje informacij, medijske aktivnosti. Vsak od teh ambientov bo imel specifično vzdušje, povezovali jih bodo les kozolca, zasloni, velike fotografije na stenah in elementi opreme.



Predstavitev Slovenske hiše v Pjongčangu. Foto: Leon Vidic/Delo

Konstrukcijski les je povezan z diagonalami, ki so oblikovna navezava na slovensko tradicionalno ruralno arhitekturo, obenem pa so postavljene na način, da formirajo silhueto Triglava, ki je interpretacija znaka Olimpijskega komiteja Slovenija. Na te elemente je pritrjen opaž, nanj pa razstavne vsebine. Lesena konstrukcija je izdelana iz smrekovega lesa, lesa drevesa, ki je eno izmed treh najpogostejših v Sloveniji. Za pripravo in izdelavo lesene konstrukcije so pri podjetju Hosekra potrebovali dobre tri tedne.

Tik ob vhodu bo razstavljena maska kurenta, enega ključnih gradnikov slovenske identitete, ki je navezana na arhaične, animistične tradicije, ki so v Aziji še zelo žive. Zunanji ambient zaokrožujejo gostinske mize, ki bodo Slovenski hiši namenoma dajale sproščen in gostoljuben značaj.



Slovenska hiša bo postavljena v Alpensii, v neposredni bližini gorske olimpijske vasi in športnih prizorišč v smučarskih skokih, biatlonu, teku na smučeh in alpskih tehničnih disciplinah. Bo središče slovenskega športnega, turističnega in gospodarskega dogajanja, hkrati pa bo ekipa Slovenske hiše skrbela za redno obveščanje korejskih in mednarodnih javnosti o Sloveniji.