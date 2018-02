Polna energije in brez bremena zrela tudi za večji podvig

Pjongčang – Kar trije mladi slovenski športniki so na olimpijske igre pripotovali kot novopečeni mladinski svetovni prvaki. To so alpska smučarka Meta Hrovat, smučarska skakalka Nika Križnar in nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik. Od zlate trojice se bo v Pjongčangu prva predstavila Hrovatova, v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času v veleslalomu, ki je najmočnejša slovenska disciplina.



Osredotočenost smučarske javnosti bo v ženskem veleslalomu seveda usmerjena v Mikaelo Shiffrin z vprašanjem, ali bo Američanka končala niz slabih rezultatov v svetovnem pokalu, ki jih sestavljajo kar trije odstopi in zanjo skromno 7. mesto v Lenzerheide, ter ali bo ugnala glavni tekmici Viktorio Rebensburg in Tesso Worley. V slovenskem taboru tudi lahko pogledujejo proti vrhu, imajo zelo močno ekipo, ki jo sestavljajo Meta Hrovat, Ana Drev, Tina Robnik in Ana Bucik. Za edino slovensko uvrstitev med najboljšo trojico v tej disciplini je v tej sezoni poskrbela Hrovatova. Prav na zadnjem veleslalomu pred OI v Lenzerheide je bila tretja, v Pjongčang je pripotovala še z dodatno lepo popotnico, saj je v Davosu na MSP zmagala v slalomu in bila druga v kombinaciji. V veleslalomu je odstopila le dan pred slalomskim zmagoslavjem.



»V veleslalomu sem želela malo preveč in v tej želji pregorela. Grdo sem padla, strah me je bilo, da sem se poškodovala, saj sem čutila bolečine v kolku in golenici, bili so dvomi, ali sem si natrgala mišico, vendar se stanje ni poslabšalo, ampak se je popravilo s terapijami. Po tem padcu sem bila res razočarana, žalostna in ponosna sem nase, da sem se zbrala za slalom, da sem zbrala motivacijo in odsmučala tako, kot znam. Moj teden v Švici je bil super, ni pa bil sanjski zaradi veleslaloma, četudi je res, da je bila slalomska zmaga še toliko slajša, ker je bila nepričakovana,« je Hrovatova ponosna, ker je dokazala, da je »ena trmasta Gorenjka, ki ne odneha«.



Energija se obnavlja z dobrimi rezultati



Četudi je za njo naporno obdobje, je v Južno Korejo pripotovala polna energije, nasmejana, zgovorna. »V tej sezoni mi energije res ne zmanjkuje, obnavlja se z dobrimi rezultati. Če začutim utrujenost, pomislim na naslednjo tekmo in to me spet napolni z energijo. Upam, da bo čim dlje tako,« si je zaželela 19-letna članica, vesela, da je del tako močne veleslalomske ekipe. »Kolegice so ponosne name, to je pokazatelj, da delamo vse dobro. Seveda pomaga, da imam na treningih takšno konkurenco, zavedam se, da če sem konkurenčna na treningu, potem sem lahko tudi na tekmi. Na videoanalizah je res dobro pogledati ostale punce, ki smučajo na visoki ravni,« pravi Hrovatova, ki se tudi sama sprašuje, čemu pripisati razcvet. Na koncu je preprosto ugotovila, da se mora vse sčasoma sestaviti, če delaš dobro in veliko. Pri njej se je začelo že v prejšnji sezoni, v tej pa torej še posebej, ob tem je tudi vesela, da ne prihaja do velikih rezultatskih nihanj, ampak je stanovitna.



Ne glede na dobri popotnici tako iz Lenzerheide kot z MSP o pričakovanjih za olimpijske igre ne želi razpredati. »Preprosto si ne želim nalagati bremena. Sem še mlada, veliko imam še pred sabo in ne potrebujem dodatne teže na ramenih. Vem, da so pričakovanja javnosti narasla in tudi sama si vedno znova nalagam preveč, a se učim od rezultata do rezultata, da ne morem skočiti višje, če si oprtam težek nahrbtnik. Čim manj želim razmišljati o uvrstitvah, dejstvo pa je, da je moje smučanje na treningu dobro in bi bil lahko rezultat zelo dober, če bom nastopila, kot znam,« pravi mlada smučarka, na katero dogajanje na OI ni naredilo premočnega vtisa: »Zelo sem vesela, da sem pred dvema letoma nastopila na olimpijskih igrah mladih v Lillehammerju. Tako sem že vnaprej vedela, kako bo tu, saj je bilo na Norveškem vse res dobro organizirano. Dogajanje me tako ni zmedlo, je pa težje držati osredotočenost kot sicer.«