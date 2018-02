Ponedeljek v Pjongčangu: pod slovensko zastavo le orli

J. P.

Pjongčang - Zadnji teden 23. zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu bo odprlo ponedeljkovo dogajanje, ob katerem si bodo slovenski športni navdušenci lahko vsaj malo oddahnili. Le ena tekma z udeležbo naših športnikov bo namreč na sporedu jutri, skakalni program bo ob 13.30 zapečatila moška ekipna tekma, na kateri bodo pod slovensko zastavo tekmovali Jernej Damjan, Peter Prevc, Tilen Bartol in Anže Semenič, ki so bili v ognju že na sobotni posamični preizkušnji na veliki napravi (HS-140).

Obenem bodo lahko gledalci spremljali zgolj še dve končni odločitvi. Točno opoldne se bodo za kolajne udarili hitrostni drsalci na 500 metrov, četrt ure pozneje pa bodo tekmovalci v bobu dvosedu opravili še tretji in četrti nastop. Hokejistke se bodo merile v polfinalu (ob 5.10 po srednjeevropskem času ZDA - Finska in ob 13.10 Kanada - Ruske olimpijke), v kerlingu pa se bo nadaljevalo predtekmovanje v moški in ženski konkurenci. Aktivni bodo še hitrostne drsalke, plesni pari v umetnostnem drsanju, deskarke na snegu v kvalifikacijah akrobatskih skokov in smučarke prostega sloga v kvalifikacijah snežnega žleba.

