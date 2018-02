Prihodnost ni svetla

V zadnjem času sem se malo oddaljila od alpskega smučanja, zato dogajanja ne spremljam več tako podrobno kot nekoč, a menim, da so Slovenke na teh igrah pustile soliden vtis, ki je skladen s prikazanim na tekmah svetovnega pokala. Ne moremo pričakovati čudežev, če prej celo sezono nismo konkurenčni najboljšim, Maruša Ferk je imela na kombinaciji zelo lepo priložnost za presenečenje, a se je tudi pri njej verjetno pokazal ta pritisk velike tekme, zmanjkalo ji je tudi malo sreče.



Ni mi všeč smer, v katero se alpsko smučanje razvija. Preveč je individualizma med tekmovalci, včasih je bil tudi ekipni duh zelo pomemben, danes pa štejejo le rezultati. Morda tudi zato, ker se v alpskem smučanju vrti preveč denarja. Ko so pri mednarodni smučarski zvezi prišli na plan z idejo ekipne tekme, se mi je zamisel zdela dobra in jo še vedno podpiram, ne vem sicer, če imajo Slovenci kaj možnosti za odličja, a vsaj na ekipni tekmi ne bi smel biti v ospredju le končni rezultat.



Tako pri moških kot pri ženskah se je pokazalo, da je na olimpijskih igrah zelo težko ponoviti predstave, ki jih kažeš skozi celo sezono. Visoka pričakovanja so zdelala tudi Marcela Hirscherja in Mikaelo Shiffrin, ki sta razred zase v svetovnem pokalu, predvsem pa v slalomu, a sta oba ostala brez zlate kolajne, čeprav so jima naslov olimpijskih prvakov vsi napovedovali. V tem pogledu ni nič čudnega, da se kaj podobnega zgodi tudi v slovenski reprezentanci, bi pa izpostavila dosežek Žana Kranjca, ki je bil v močni veleslalomski konkurenci presežek na teh igrah. Soči pa bo, o tem sem povsem prepričana, za Slovence ostal neponovljiv.



Opažam, da je konkurenca v ženskem svetovnem pokalu v zadnjih letih precej padla, kar je pokazal tudi Pjongčang, kjer Shiffrinova ni bila prava, ostale tekmovalke pa niso dovolj dobre, da bi njene težave izkoristile na več kot eni tekmi. Slovenke so nastopile v skladu s pričakovanji, prihodnost alpskega smučanja v Sloveniji pa ni prav svetla. Denarja v Sloveniji ni toliko, kot v ZDA, Švici ali Avstriji in če nimaš konkurenčnih pogojev za trening in materiala, potem vrhunskih rezultatov ne glede na talent ne bo.