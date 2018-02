Risi že nestrpno čakajo tekmovanja (VIDEO)

Pjongčang - Slovenski hokejisti bodo svojo prvo tekmo na olimpijskih igrah odigrali šele v sredo, ko jim bo nasproti stala izbrana vrsta ZDA. Edini prijateljski dvoboj proti Južni Koreji so risi dobili z 2:1, zdaj pa trenirajo na prizorišču in se pripravljajo na nastop ter prilagajajo razmeram in časovni razliki.

Marcel Rodman pravi, da so občutki pred začetkom tekmovanj dobri: »Vsi smo polni energije, led in garderoba sta super.« Podobnega mnenja je tudi kapetan izbrane vrste Jan Muršak: »Ledena ploskev je odlično pripravljena, upam da bo zdržala. Meni osebno je všeč tudi to, da je dvorana nekoliko svetlejša.« Pomočnik selektorja Karija Savolainena, Nik Zupančič, pa dodaja, da se fantje počasi prilagajajo na razmere in da ni pretiranih težav, poudarja pa tudi, da se gostitelji trudijo, da vse poteka tako, kot je treba.

Fantje zatrjujejo še, da je vzdušje v ekipi dobro in da v igralskem kadru vlada prava kemija. Kljub neuspehu na lanskem svetovnem prvenstvu Muršak poudarja, da to ni spremenilo ničesar in da so še vedno popolnoma osredotočeni na prvi nastop.