Slovenci na OI: Veleslalom prestavljen na četrtek, za kolajne danes skakalke in biatlonci

N. Gr., A. V.

Pjongčang - Prirediteljem olimpijskih iger še naprej preglavice povzroča močan veter, zaradi katerega so morali prestaviti že nedeljski moški smuk. Enaka usoda je doletela veleslalom za ženske, na katerem bi morale nastopiti Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat in Ana Bucik. Tako kot moški smuk ga bodo izvedli v četrtek - smučarke se bodo na prvo progo ženskega veleslaloma podale ob 1.30 po slovenskem času, na drugo pa ob 05.15. Štart moškega smuka bo ob 03.00. Če bo vreme to dopuščalo, bo prva preizkušnja v alpskem smučanju na igrah torkova moška kombinacija, a je napoved do srede še naprej slaba.

Danes bomo tako videli devet slovenskih nastopov. Na 10-kilometrski biatlonski progi v zasledovanju se bo merila Anja Eržen, sledila bo še zasledovalna preizkušnja biatloncev na 12,5 km, nastopili bodo Slovenci Jakov Fak, Klemen Bauer in Miha Dovžan. Na srednji skakalnici bodo Slovenijo zastopale Urša Bogataj, Špela Rogelj, Nika Križnar in Ema Klinec. V kvalifikacijah snežnega žleba bo tekmovala deskarka Kaja Verdnik.

Na sporedu bo sedem končnih odločitev. Umetnostni drsalci bodo končali ekipno tekmo s prostimi programi deklet, fantov in športnih parov. V snežnem parku se bodo merile deskarke na snegu, biatlonke bodo nastopile na 10 km v zasledovanju, biatlonci pa na 12,5 km. Smučarji prostega sloga bodo tekmovali na grbinah, hitrostne drsalke na 1500 metrov, smučarske skakalke pa na srednji skakalnici.