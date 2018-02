Slovenija ima talent

Vsaka uvrstitev med najboljših deset je vrhunska, konkurenca v teku na smučeh je ogromna. Anamarija Lampič in Alenka Čebašek sta pokazali, da sodita v vrh. Šesto mesto je zelo dobro, dosegljivo je bilo tudi četrto, če se ne bi zataknili. Prve tri pa so bile razred zase. Kar sta pokazali naši tekmovalki, je vredno pohvale, vsa čast. Škoda za tisti trenutek, ko sta izgubili stik z vodilno skupino, govorimo o nekaj močnih odrivih. Včasih ti uspe, včasih ne.Anamarija je s sedmim mestom v individualni tekmi potrdila talent za tek na smučeh. Mlada je še, hitra je, na vzdžljivosti bo še pridobila, čeprav je že zdaj pokazala, da ima oboje. To je super kombinacija. Je hitra, je lahko šprinterka, hkrati pa je lahko zelo dobra tudi na razdaljah, kar je koristno tudi za šprinte. Vemo, da to niso več samo kratki šprinti, dejansko moraš biti vzdržljiv, da zdržiš finale na svojem maksimumu. Če se hočeš boriti za najboljše tri, moraš biti vzdržljiv. Tudi zadnja tekma ni bila klasična šprinterska, treba je bilo zdržati. Skratka, mislim, da imamo v Lampičevi velik potencial, tudi Čebaškova je pokazala, da je na distanci zelo dobra in da konkurira najboljšim. Prihodnost je obetavna, ne moremo pričakovati, da se bodo čez noč ponovili rezultati Petre Majdič. Tudi ona je vrhunec dosegla v zrelih letih. To so izkušnje, to je trening. Razmere imamo dobre. Sneg imamo, včasih edini v Evropi, in to je v bistvu vse, kar tek na smučeh potrebuje. Seveda je tudi strokovna podpora pomembna, kot poznam zadeve, je tudi ta na dovolj visoki ravni. Vedno pravim, da ne smemo razmišljati, češ več ko bomo imeli, boljši bomo. To ne drži. Vseeno moramo ostati skromni, dokler bodo urejene osnovne stvari, se lahko merimo z najboljšimi.Vesna Fabjan? Veliko prahu je dvignila odločitev, da ne nastopi na posamični tekmi. Trener ima zadnjo besedo, ima najboljši pogled. Vedeti moramo, da se najboljše tekmovalke izbira v klasični tehniki, izbirnih tekem je bilo dovolj in tiste, ki so štartale v Pjongčangu, so bile pač boljše od Vesne. Tako je to, ekipe se ne izbira dan pred tekmo. Mislim, da je bila odločitev pravilna.

Andreja Mali. Foto: