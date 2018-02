Slovenski četrtek v Pjongčangu: V ospredju Fak, Kline in veleslalomistke

N. Gr.

Pjongčang - Spored smučarskih tekmovanj na olimpijskih igrah v Pjongčangu kroji predvsem veter, ki je bil v zadnjih dneh neusmiljen in je dovolil je izvedbo moške kombinacijske tekme, nazadnje je odpadel še današnji ženski slalom. Vremenska napoved za jutri je nekoliko boljša, apetiti slovenske javnosti pa so veliki.

Ob 2.00 po slovenskem času bodo s prvo progo opravile veleslalomistke Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat in Ana Bucik, ob 3.30 bodo na delu smukači Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat, ob 5.45 se bodo v Pjongčangu delile veleslalomske kolajne. Prav veleslalomistke so trenutno v slovenski reprezentanci najbližje mestom na zmagovalnem odru, a ne sodijo v ožji krog favoritinj za olimpijska odličja.

Boštjan Kline ima za sabo prvo polovico sezone za pozabo, a se tolaži s tem, da so se na olimpijskih tekmah že dogajala presenečenja. Če bi se Kline zavihtel na oder za zmagovalce, bi bilo to resnično prvovrstno presenečenje, je pa vsaj na zadnjih tekmah nakazal rahel dvig forme.

Ob 7.30 slovenske smučarske tekačice čaka tekma na 10 kilometrov v drsalnem koraku, kjer bo uvrstitev v prvo deseterico lovila Anamarija Lampič, nastopili bosta tudi Nika Razinger in Manca Slabanja. Zadnji bodo na sporedu biatlonci in biatlonke, ob 9.30 bosta na štartu ženske posamične tekme (15 km) Urška Poje in Anja Eržen, ob 12.20 bo vnovič na delu Jakov Fak.

Na 20 kilometrov dolgi posamični tekmi po polomu na zasledovalni preizkušnji od Faka nihče ne bo pričakoval kolajne in morda bo ravno to dovolj, da se Fak vrne v formo, ki jo je kazal na začetku olimpijske zime. Vsekakor bo za vrhunski rezultat potreboval precej boljše streljanje, kot ga je pokazal v šprintu in na zasledovanju, presenečenja pa se v biatlonu dogajajo vsak dan, zato tudi Fak še ni vrgel puške v zmrznjeni južnokorejski sneg. Ob Faku bodo na štartu še Klemen Bauer, Miha Dovžan, Mitja Drinovec in Lenart Oblak.