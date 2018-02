Slovenski nastopi v Pjongčangu

L. Z.

Pjongčang - V soboto bo nastopilo osem slovenskih športnikov. Vsi štirje skakalci (Peter Prevc, Jernej Damjan, Tilen Bartol, Timi Zajc) so se uvrstili na tekmo na srednji skakalnici, ki se bo začela ob 13.35 po slovenskem času. V prvi in drugi vožnji enoseda bo nastopil sankač Tilen Sirše (11.10), ob 12.15 biatlonki Urško Poje in Anjo Eržen čaka šprint na 7,5 kilometra. Slovenske nastope v soboto bo ob 8.15 začela Manca Slabanja v skiatlonu (2 x 7,5 kilometra).