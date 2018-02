Slovenski orli navdušili v Planici: Lanišek pred Tepešem

J. P.

Planica - Potem ko je včeraj na prvi od dveh tekem celinskega pokala smučarjev skakalcev v Planici Anže Lanišek opravil s konkurenco, še trije Slovenci pa so se zvrstili do sedmega mesta, so bili lahko danes, v drugo, v domačem taboru še bolj zadovoljni. Enaindvajsetletni Lanišek je ponovil včerajšnji podvig in se veselil svoje jubilejne desete zmage na preizkušnjah te ravni, tretje v Planici. Njegov uspeh je z drugim mestom dopolnil izkušenejši rojak Jurij Tepeš, ki je zaostal za 8,7 točke.

Oba sta bila povsem pri vrhu že po prvi seriji, ko je dišalo celo po trojni slovenski zmagi, saj si je tretje izhodišče zagotovil Tomaž Naglič, a ga v drugo nekoliko pokvaril in zdrknil na šesto mesto, medtem ko je na stopničkah pristal še Avstrijec Philipp Aschenwald. Andraž Pograjc in Rok Tarman sta končala eden za drugim na desetem in enajstem mestu, Robert Kranjec je bil dvajseti, točk pa so se veselili še Cene Prevc (22.), Miran Zupančič (23.) in Blaž Pavlič (27.).

Praznih rok so ostali Aljaž Vodan (33.), Miha Kveder (34.), Rok Justin (40.) in Jan Bombek (41.), ki je odprl današnjo tekmo. V skupni razvrstitvi celinskega pokala je Lanišek napredoval na peto mesto (492 točk), boljši od njega - ta hip drugi - je Nejc Dežman (602), ki ga v Planici ni bilo, za vodilnim, Nemcem Andreasom Wankom, pa zaostaja enajst točk. Deseterico zaokroža Naglič (368). Sezono, ki se je zdaj prevesila v drugo polovico, bo karavana nadaljevala konec prihodnjega tedna na ameriškem Iron Mountainu.