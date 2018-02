Slovenski petek v Pjongčangu: Najprej slalomistke, nato v ospredju hokejisti

N. Gr.

Pjongčang - S kolajno Jakova Faka je led na olimpijskih igrah v Pjongčangu prebit, Slovenci pa bomo imeli tudi v petek v Pjongčangu nekaj želez v ognju. Najprej bodo ob 2.00 na prvi progi na delu slalomistke, ob Ani Bucik bosta nastopili še Maruša Ferk in mladinska svetovna prvakinja Meta Hrovat, kolajne bodo podelili okrog 6.30 po slovenskem času, ko bo končano tudi finale.

Vmes sledi še moški superveleslalom (3.30), kjer bodo Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat poizkušali popraviti bled vtis s četrtkovega smuka, a realno do vidnejšega rezultata ne morejo. Ob 7. uri zjutraj bo na sporedu še moška tekma smučarjev tekačev na 15 kilometrov v drsalnem koraku, na štartu bosta tudi Janez Lampič in Miha Šimenc.

Za slovenske športne navdušence vrhunec sledi ob 8.40 zjutraj, ko bodo drugič na teh olimpijskih igrah na delu slovenski hokejisti. Risi so pripravili prvovrstno presenečenje z zmago nad ZDA, a jim ni šla na roko zmaga Slovaške nad reprezentanco ruskih športnikov. Prav ta bo drugi nasprotnik slovenske izbrane vrste, risi pa optimistično napovedujejo, da se ne bodo bali nikogar.

Za konec pestrega petkovega urnika sledijo še kvalifikacije smučarjev skakalcev za tekmo na veliki skakalnici v Pjongčangu, Slovenijo bodo zastopali Jernej Damjan, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Semenič, na treningih pa niso bili prepričljivi.