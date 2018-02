Smučarski tekači zadovoljni s splošnim vtisom na igrah

Misli po zadnjem slovenskem nastopu na tekaškem prizorišču so strnili vsi štirje današnji nastopajoči in trener Saracco.

Pjongčang - Današnji ekipni šprint je bil zadnja olimpijska preizkušnja v smučarskih tekih, na kateri je Slovenija imela svoje predstavnike. Odlično sta se odrezali predvsem predstavnici v ženskem delu, saj sta Anamarija Lampič in Alenka Čebašek zasedli šesto mesto. Moška naveza Miha Šimenc - Janez Lampič je tekmo sklenila v predtekmovanju. V slovenskem taboru, na čelu s trenerjem Stefanom Saraccom, poudarjajo, da sta bili uvrstitvi v slogu celotne sezone.



Alenka Čebašek: »Dobila sem voljo za nadaljevanje kariere«

Čebaškova je, po poročanju STA, dejala, da jima je nastop uspel: »Seveda sem zadovoljna. Dobro sva 'odleteli', zelo sva zadovoljni, to je lep uspeh tudi za našo majhno ekipo, majhno Slovenijo in za naš servis. Igre lahko zapuščamo res zadovoljni. Po takem začetku sezone, ko sem bila na tleh in nisem vedela, kako naj se poberem, je bil to kar velik preskok, ki ga nisem niti pričakovala.« Dodala je še, da je ponosna predvsem na preizkušnji na deset kilometrov in v štafeti, saj so kot ekipa pokazali vse svoje znanje. Igre so ji dale tudi nov zagon za nadaljevanje športne poti: »Malo sem se že spogledovala s tem, da bi končala kariero. A sem se odločila, da bom nadaljevala vsaj še eno leto, ker sem ugotovila, da lahko s pravim treningom še kaj pokažem.«



Anamarija Lampič: »Igre si bom zapomnila po dobri formi«

Podobne volje je bila tudi Lampičeva: »Peto mesto je bilo dosegljivo, a to je ekipni šprint in hitro se kaj obrne. Boljše kombinacije z Alenko ne ni mogli sestaviti.« Opisala je tudi, kako je prišlo do padca: »Bila je kar gneča, Finka je prišla s strani in me prehitevala ter mi zapičila palico v smučko, tako da me je potegnilo nazaj. A ni bilo panike, ritem je bil umirjen in sem hitro prišla nazaj.« Še enkrat več je pohvalila serviserje, ki so na teh igrah po njenih besedah smuči res pripravljali odlično. Kljub temu, da je bila že kar precej utrujena, pa je letošnja številka ena slovenskega smučarskega teka dala vse od sebe. Dodala je še, da je zelo vesela uspeha Američank, sploh Kikkan Randall, ki bo po sezoni verjetno sklenila kariero. Njen zadnji vtis o prvem nastopu na OI pa je bil sledeč: »Moje prve igre ... zapomnila si jih bom po dobri formi, dobrih nastopih in ne bi moglo steči bolje, kot je bilo. Žal mi je le, ker si zaradi natrpanega urnika nisem ogledala nobene druge tekme.«

Stefano Saracco: Prepričan sem, da bo tudi na prihodnjih tekmah svetovnega pokala podobno. Foto: Matej Družnik/Družnik.

Trener Stefano Saracco: »Rezultati so realni glede na potek sezone«

Tudi trener Stefano Saracco je bil zadovoljen s prikazanim v današnjem šprintu: »Dobra tekma. To so naša mesta glede na sezono, morda bi lahko bili eno višje, če Anamarija ne bi imela smole. A načeloma je ta uvrstitev realna in dobra. Tu smo imeli tudi veliko priložnosti za testiranje, izkoristili smo deset dni in opravili res dobro delo. Vesel sem tudi, da sta dekleti pozabili na utrujenost, kljub bolečinam v nogah sta še vedno vlekli v hrib. Prepričan sem, da bo tudi na prihodnjih tekmah svetovnega pokala podobno.«



Moški del manj zadovoljen, a motivacije ne primanjkuje

Manj zadovoljstva pa je bilo pričakovano v moškem delu ekipe, saj sta bila Miha Šimenc in Janez Lampič daleč od finala, imela pa sta še ogromno smole, saj se je drugemu takoj na začetku tekme zlomila palica. Lampič je o današnjem nastopu dejal: »Ocena je bolj slaba, vsaj glede mojega teka. Pa še palico sem zlomil in že tam sva izgubila stik za najboljšimi. Težka tekma.« Z njegovo oceno se je strinjal tudi Šimenc: »Napaka se je zgodila, potem pa nisva imela več možnosti. Želela sva biti blizu najboljšim desetim, a za kaj takega bi moral obema uspeti najboljši tek. Z igrami sem zadovoljen z nastopom v šprintu, zmanjkala je malenkost, je pa to še večja motivacija za naprej.«

Smučarski tekači in tekačice se sedaj vračajo v domovino, sledilo bo nekaj dni počitka, nato pa nadaljevanje svetovnega pokala s skandinavsko turnejo.