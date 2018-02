Sobota v Pjongčangu: Lahko deskarji poskrbijo za drugo slovensko kolajno?

A. V.

Pjongčang - Slovenski športniki imajo jutri še zadnjo priložnost za olimpijsko odličje, največ možnosti pa imajo deskarji na snegu.

Slovenski nastopi

Od Slovencev bodo jutri nastopili alpski smučarji na ekipni tekmi (Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Ana Bucik, Maruša Ferk) ter deskarji Rok Marguč, Žan Košir in Tim Mastnak ter deskarka Gloria Kotnik v paralelnem veleslalomu.

Končne odločitve

Predzadnji dan iger v Pyeongchangu bodo podelili osem kompletov odličij. Deskarji na snegu se bodo merili v akrobatskih skokih, alpski smučarji na ekipni tekmi, deskarke in deskarji v paralelnem veleslalomu, tekači na 50 km v klasičnem slogu, hitrostni drsalci in drsalke v skupinskem startu, moški bodo igrali finale curlinga, na ledu bosta ekipi Švedske in ZDA, ženske pa tekmo za tretje mesto med Veliko Britanijo in Japonsko. Hokejisti se bodo borili za bron, nastopili bosta reprezentanci Češke in Kanade.

Preostala tekmovanja

Vozniki boba bodo opravili prvi vožnji v štirisedu, deskarke in deskarje pa čakajo kvalifikacije paralelnega veleslaloma.