Sreda v Pjongčangu: Filip Flisar v lov na kolajno

J. P.

Pjongčang - Če boste želeli jutri spremljati nastope priljubljenega smučarskega krosista Filipa Flisarja na 23. zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, boste morali vstati zelo zgodaj. Kvalifikacije, ki resda ne bodo odločale o ničemer, zgolj o razporeditvi po skupinah v osmini finala (izpadel ne bo nihče), bodo namreč na sporedu ob 3.30, izločilni boji pa ob 5.15 po srednjeevropskem času. Brkati in bradati Mariborčan v Južno Korejo ni pripotoval z najlepšo popotnico, saj je na zadnjih treh tekmah svetovnega pokala na Švedskem in v Kanadi obtičal v kvalifikacijah, toda olimpijske igre so povsem drugačna zgodba, Flisar pa se na velikih tekmovanjih odlično znajde. To je navsezadnje dokazal na svetovnem prvenstvu pred tremi leti v Kreischbergu, ko se je okitil celo s šampionsko lovoriko, lani pa je v Sierri Nevadi prav tako nastopil v velikem finalu, a zasedel četrto mesto. Na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010 je bil osmi, pred štirimi leti v Sočiju pa šesti.

Anamarija in Alenka merita visoko

Jutri bomo pesti držali tudi za slovenski smučarski tekačici Anamarijo Lampič in Alenko Čebašek ter za tekača Miho Šimenca in Janeza Lampiča, ki se bodo merili v ekipnem šprintu v prosti tehniki. Dekleta bodo šla v smučino ob 9. uri, fantje tri četrt ure pozneje. Visoko merita predvsem Anamarija in Alenka, ki imata na teh igrah v Pjongčangu v žepu že zelo odmevna dosežka - prva je bila sedma v šprintu v klasičnem koraku, druga pa dvanajsta na 10-kilometrski preizkušnji v prosti tehniki. Obe sta bili tudi članici osmouvrščene slovenske štafete.

Maruša Ferk še tretjič v Pjongčangu

Prva pa bo iz slovenske odprave jutri v pogonu alpska smučarka Maruša Ferk, ki jo že ob 3. uri ponoči čaka kraljevska smukaška preizkušnja. Rezultati treningov, na katerih je - predvsem zaradi priprave za kombinacijsko tekmo - nastopila tudi slalomska specialistka Ana Bucik, niso prav spodbudni, za Ferkovo, ki bo imela štartno številko 24, pa bo to že tretji nastop na igrah v Pjongčangu - v slalomu je bila 18. in v superveleslalomu 25. Tekmo bo sicer odprla Avstrijka Cornelia Hütter, Američanka Lindsey Vonn pa bo lovila drugo odličje najžlahtnejšega leska, po Vancouvru leta 2010.

Na sporedu bodo še štiri končne odločitve: hokejistke bodo pod streho ob 8.40 pospravile mali finale, v katerem si bodo nasproti stale Finke in ruske olimpijke. Kolajne bodo razdelili tudi tekmovalkam v bobu dvosedu, v hitrostnem drsanju pa bodo opoldne ekipno zasledovanje opravili tako moški kot ženske. Na sporedu bodo še vse štiri četrtfinalne tekme moškega hokejskega turnirja (ob 4.10 Češka - ZDA, ob 8.40 Rusija - Norveška, ob 13.10 Kanada - Finska in Švedska - Nemčija). Umetnostne drsalke čaka kratki program, deskarji na snegu bodo opravili kvalifikacije akrobatskih skokov, v pogonu bodo tudi tekmovalke in tekmovalci v kerlingu.