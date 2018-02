Sreda v Pjongčangu: Prvič bodo na led zadrsali slovenski risi

A. V.

Pjongčang - Za slovenske ljubitelje športa se bo v sredo pričel eden od vrhuncev olimpijskih iger, saj bodo prvo tekmo odigrali slovenski hokejisti (13.10 po slovenskem času). Svoj drugi nastop na olimpijskih igrah bodo odprli z zanimivim obračunom proti Združenim državam Amerike, toda hokejski turnir je tokrat precej osiromašen brez zvezdnikov iz profesionalne lige NHL.

Za odličja se bodo pomerile slalomistke

Poleg hokejistov bodo jutri najbolj v ospredju nekatere slovenske alpske smučarke. Ponoči bodo v slalomu nastopile Ana Bucik, Meta Hrovat in Maruša Ferk, prvi tek se prične ob 2.15, finale pa ob 5.45. Nordijska kombinatorca Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik bosta čim boljše uvrstitve iskala na srednji skakalnici in v teku na 10 km, biatlonki Urška Poje in Anja Eržen pa na 15 km.

Končne odločitve

Podelili bodo šest kompletov odličij. Dobili jih bodo alpske smučarke v slalomu, deskarji v snežnem žlebu, nordijski kombinatorci na srednji skakalnici, hitrostne drsalke na 1000 metrov, biatlonke na 15 km in tekmovalci v sankaškem dvosedu.

Preostala tekmovanja

Športni pari v umetnostnem drsanju bodo tekmovali v kratkem programu, v curlingu se bodo začele moške in ženske tekme, na ženskem hokejskem turnirju se bodo v skupini B srečale Švedska in Švica ter Koreja in Japonska, svoj turnir pa bodo začeli tudi hokejisti, v skupini B ob ob obračunu med Slovenijo in ZDA na vrsti še tekma med Slovaško in Rusijo.