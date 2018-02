Torek v Pjongčangu: bodo prireditelji pod streho spravili vsaj moško kombinacijo?

J. P.

Pjongčang - Prireditelji zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu se od prvega dne spopadajo z izjemno nepredvidljivim vremenom, predvsem z močnim vetrom, ki je doslej nekaj preglavic povzročal smučarskim skakalcem in skakalkam, a njihovega programa zaenkrat še ni okrnil, veliko slabše pa so jo odnesli alpski smučarji in smučarke, ki bi že doslej morali spraviti pod streho moški smuk in ženski veleslalom, a se je oboje izjalovilo. Nadomestni termin je prihajajoči »super četrtek«, ko bodo skušali v nekaj urah izvesti obe disciplini (ob 2. uri po srednjeevropskem času prva veleslalomska proga, ob 3.30 smuk, ob 5.45 pa še veleslalomski finale).

Prireditelji upajo, da jim bo vreme jutri, na pustni torek, bolj naklonjeno, saj nameravajo izpeljati moško kombinacijo na progah v Džongsonu. Najprej se bo karavana - če bo le veter dovoljeval - preizkusila na smukaškem delu (s štartom ob 3.30), ob 7. uri po slovenskem času bo na sporedu še slalomski. Med 65 prijavljenimi tekmovalci je tudi slovenska četverica: prvi bo šel s številko 18 v ogenj Martin Čater, za njim Boštjan Kline (26), Klemen Kosi (29) in, kot zadnji, še specialist za tehnični disciplini Štefan Hadalin (33). Tekmo bo odprl Nemec Thomas Dressen, takoj za njim se bo po progi pognal Avstrijec Marcel Hirscher, eden od favoritov kombinacijske preizkušnje. Olimpijske lovorike ne bo branil Švicar Sandro Viletta.

V šprintu brez Vesne Fabjan

Za ogromen oblak prahu je danes poskrbela novica, da v jutrišnjem ženskem šprintu v klasičnem koraku v slovenskem taboru ne bo Vesne Fabjan, ki se je pred štirimi leti v Sočiju, resda v prosti tehniki, okitila s šprinterskim bronom, v Pjongčangu pa je bila zastavonoša slovenske odprave na petkovem slovesnem odprtju iger. Vodstvo reprezentance se je namreč odločilo, da bo - na podlagi rezultatov tekme v Planici, ki naj bi bila izbirna, česar pa Vesna ni vedela - priložnost namenilo Anamariji Lampič, Katji Višnar, Alenki Čebašek in Niki Razinger. Med moškimi bosta v igri Miha Šimenc in Janez Lampič. Začetek ženskih kvalifikacij bo ob 9.30, moških tri četrt ure pozneje, finale se bo z dekleti začelo natanko opoldne.

Vesni Fabjan ni več do smeha. Foto: Matej Družnik/Delo.

Ravnjak in Štante v kvalifikacijah

Jutri bosta iz slovenskega tabora aktivna tudi deskarja na snegu Tim-Kevin Ravnjak in Tit Štante v kvalifikacijah snežnega žleba, ki se bodo začele ob 5. uri, oba pa bosta skušala storiti korak dlje kot danes Kaja Verdnik, ki je bila daleč od preboja v finale. Ravnjak je na velikih tekmovanjih že dokazal, da se lahko kosa s pritiskom, saj je bil pred tremi leti v Kreischbergu bronast v tej disciplini na članskem svetovnem prvenstvu, pred tem pa je bil dvakrat tudi mladinski šampion. V olimpijski sezoni svetovnega pokala je dvakrat končal v deseterici, že v začetku lanskega septembra je bil v novozelandski Cardroni celo četrti. V Sočiju se je prebil v finale in končal na osmem mestu.

Končne odločitve

Že ob 2. uri ponoči se bodo v finalu merile deskarke v snežnem žlebu, hitrostne drsalce pa natanko opoldne čaka preizkušnja na 1500 metrov. Ženske bodo s tretjim in četrtim nastopom končale olimpijsko predstavo v sankaškem enosedu, hitrostne drsalke na kratke proge se bodo za odličja ob 11. uri udarile na 500-metrski razdalji. Prvi komplet odličij bodo razdelili v kerlingu mešanim dvojicam, ki se sploh prvič v zgodovini merijo na olimpijskih igrah. V malem finalu si bosta že ob 1.05 nasproti stali Norveška in Olimpijska ekipa iz Rusije, v velikem ob 12.05 pa Kanada in Švica.

Preostala tekmovanja

Hitrostne drsalke na kratke proge čakata polfinale na 500 metrov in predtekmovanje na 1000 metrov, drsalce pa polfinale v štafeti na 5000 metrov. V ženskem hokejskem turnirju bodo branilke naslova Kanadčanke izzivale Finke (ob 8.40), ZDA pa se bodo pomerile z Olimpijkami iz Rusije (13.10).