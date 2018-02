»Uresničile so se mi sanje!«

N. Gr., STA

Pjongčang – »Mislim, da bo jutri še posebej emotivno, ko dobim medaljo okrog vratu. Zelo sem vesel, ne samo zase, za celotno ekipo, ki je delala z mano. Hvala vsem,« je, ko se je nekoliko umiril, dejal sveži olimpijski podprvak Jakov Fak.

Izdal je recept za to, kako je prišel do medalje. »Če sem povsem iskren, sem danes spal, ponavadi spim samo ponoči, danes pa tudi čez dan, bil sem sproščen, vedel sem, kaj moram narediti. Bilo je težko, še posebej po zasledovalni tekmi, ki je bila ena najslabših v mojem življenju. Da se po tem pobereš, moraš imeti razčiščene stvari v glavi. To je bilo povsem v nasprotju s stvarmi s prejšnjih tekem in to je bilo to.«

»Johannes je bil na progi izjemno hiter in je zasluženo zmagal. Skušal sem narediti vse, da bi v smučini zmanjšal razliko, a ni šlo. Bilo je bolje kot v Sočiju, takrat mi tudi zdravje ni dopuščalo. Tako kot vedno pravim: če sem zdrav, ni nobene bojazni, da ne bi naredil rezultata, ni pa vse odvisno od tebe, ampak tudi od drugih. Imeli smo tudi izjemne smuči, tako kot ponavadi, hvala tudi vsem tistim, ki se jih ne vidi.«

V njegov prid so šle tudi vremenske razmere. Če so se biatlonci in gledalci na biatlonskem stadionu v prejšnjih dneh pritoževali nad sibirskim mrazom in orkanskim vetrom, je bilo danes povsem znosno. »Hja, če sem jaz nastopil s tankimi rokavicami, potem je bilo toplo,« je o tej temi dejal dobro razpoloženi Fak po prvih opravljenih obveznostih v Pyeongchangu, ko se je lahko posvetil tudi slovenski sedmi sili.

Njegova komedija na zasledovanju tudi ni pustila nobenih posledic. Mirno je priznal, da če počneš neumnosti, si pač tudi zaslužiš zbadanje, seveda le, dokler stvar ostane v mejah prijateljskega. »To je normalno, to je del športa. Če delaš neumnosti, si zaslužiš norčevanje. A v ekipi, ostalega ne prenesem. Glejte, nisem zamerljiv človek, to gre vse na moj račun,« je o posledicah zadnje dirke dejal Fak in priznal, da je slišal tudi zbadljivko, da je dobro, ker v današnji preizkušnji ni kazenskega kroga ...

»Posebnega razmisleka ni bilo. Dobiš informacije, kaj moraš narediti, da dobiš medaljo. Ni enostavno, a to delamo od otroštva. A danes je bilo vse na moji strani. Zadnji strel sem počakal, ker so mi prišle solze v oči, malo težav imam s tem, ampak mislim, da sem dobro oddelal,« je o poteku zadnjega strelskega postanka dejal Fak in se na pripombo, da je šlo že za solze sreče, pošalil, da bi hitro lahko bile tudi solze nesreče.

»Skušal sem iztisniti, kolikor se je dalo. Vedel sem, da je treba oddelati do konca, zadnji štirje kilometri niso lahki po 16 že pretečenih. To je to zaenkrat, kar dopušča telo, na žalost. Za Johannesa ni bilo zadosti goriva. Dobil sem informacije, mi je pa Mitja Drinovec zelo pomagal na zadnjem smuku in močno porinil ter mi dal še kakšen kilometer, tako da hvala Mitja,« je o zadnjih kilometrih dejal Fak.

Slavje slovenskega biatlonskega šampiona. Foto: Matej Družnik/Delo

Ustrašil se je, da telo ne bo zdržalo

»Postati olimpijec ... ko sem bil majhen, sem, kadar nisem bil zunaj, gledal olimpijske igre, svetovna prvenstva in sem si želel postati profesionalni športnik. To je potem vodilo od ene stvari do druge,« je povedal Fak, potem ko je nekoliko strnil svoje občutke.

Z današnjo medaljo so se mu, pravi dobitnik medalje iz Vancouvra 2010 (takrat še za hrvaško reprezentanco), uresničile sanje. »Na zadnjih igrah v Sočiju sem bil bolan, boril sem se do zadnjega, a sem ostal brez medalje, zgrešil sem jo za eno mesto. Zadnji dve sezoni pa sem trdo delal, se vračam, bil sem bolan, lani sem startal samo dvakrat. Pa še takrat bi bilo bolje, če ne bi. Imel sem res veliko težav in da sem se vrnil v tej sezoni, je zame že prva zmaga. Sredi sezone se ni zdelo, da bo tako dobro, zato je to še toliko večje zadovoljstvo. Da sem zdaj tukaj in imam medaljo.«

»To je tudi dokaz, da sem se dobro vrnil. Vse skupaj se je tako lepo 'poklopilo'. Lani sem bil res zelo bolan, ko sem se popravil, sem dva tedna tekmoval, pa spet zbolel. Ustrašil sem se, da moje telo ne bo zdržalo,« se je spomnil temnih mesecev svoje kariere, ko ni vedel, ali se bo še vrnil na tako visoko raven.

Pojasnil je tudi, kako je danes doživljal tekmo in pritisk, ker je vedel, da ne sme zgrešiti niti enkrat. »Na progi so me obveščali, kako mi gre. A moja taktika je bila, da ne pretiravam, da se ne bi preveč utrudil, ker bi potem lahko imel težave na strelišču. Moral sem peljati modro, po tretjem streljanju sem dobil informacijo, da moram tudi v četrtem zadeti ničlo, da ostanem med najboljšimi. To je bilo težko, toda zdržal sem pritisk in zelo sem vesel.«

»Jakov je doktoriral«

Trener novega slovenskega olimpijskega junaka Jakova Faka Uroš Velepec je upravičeno ponosen. Čeprav je bil njegov varovanec v slovenskem dresu tudi že svetovni prvak, pa je olimpijska kolajna tista, zaradi katere ga je po olimpijskih igrah v Vancouvru, kjer je osvojil bron za Hrvaško, pripeljal v Slovenijo.

V Sočiju mu je za odličje malo zmanjkalo, tudi v Pjongčangu mu po prvih nastopih zaradi nesrečnih in nespretnih spletov okoliščin ni dobro kazalo, a je dokazal, da ga to ni vrglo s tira in je z veliko mero jeze šel v nove izzive. »Ne preostane mi nič drugega, kot da čakam novo priložnost. Če ne izkoristiš ene priložnosti, moraš čakati na drugo, verjamem, da se mi bo ponudila,« je po torkovi zasledovalni tekmi dejal in izkoristil že naslednjo priložnost.

»Jakov je danes diplomiral, ne samo diplomiral, naredil je doktorat. Po takšnih težavah, ki jih je imel na sprintu in v zasledovalni tekmi, je ostal miren ter samozavesten in to je tisto, kar je najpomembnejše. Če veš, da zmoreš, na koncu narediš. Ni izgubil vere v dobro pripravljenost, v dobro streljanje, ki ga je imel na začetku sezone, ko je bil tako rekoč najboljši strelec. V nobenem trenutku se ni pustil zmesti, tudi ko smo se mu na večerji v torek vsi smejali. Rekel si je, a zdaj se boste pa norčevali iz mene, danes pa nam je vsem pokazal, kdo je,« je glavne razloge za uspeh naštel Velepec.