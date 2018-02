V boj s črno bilanco proti vikingom

Gangnung – Tako kot pred štirimi leti v Sočiju so slovenski hokejisti pred križiščem kvalifikacijske tekme za uvrstitev v četrtfinale. Ena cesta vodi v prestižne izločilne boje, druga proti največjemu korejskemu letališču Inčeon za vrnitev v domovino. Risi so se z dvema zmagama v skupini na skupno treh tekmah odrezali še bolje kot na omenjenih prejšnjih prvenstvih, a zdaj je pred njimi visoka norveška ovira.



Bogata skandinavska dežela se sicer ne ponaša s takšno hokejsko tradicijo kot na evropskem severu Švedska in Finska, toda v zadnjem desetletju si je reprezentanca utrdila mesto v najvišjem svetovnem razredu. »To ne preseneča, zgodba je pravzaprav podobna slovenski. Ključni igralci so se uveljavili v močnih ligah na tujem, so odgovorni na ledu, seveda ohranjajo tudi visoko raven znanja,« je slovenski selektor Kari Savolainen odgovoril na vprašanje, kje je skrivnost moči zadnjih let moštva, proti katerem imajo risi vse prej kot ugodno bilanco. Nazadnje so na lanskem svetovnem prvenstvu v Parizu izgubili z 1:5, pred tem še dvakrat po 1:3, 2013. v Stockholmu in dve leti pozneje v Ostravi.



Preprečiti slab začetek



Spomini so za igralce vse prej kot lepi, vikingi so se v slogu svojih kultnih osvajalskih pohodov tudi boja na ledu proti Sloveniji lotili zelo odločno in plen ponavadi risom izmaknili že zelo zgodaj, torej v 1. tretjini. »To moramo zdaj preprečiti,« si je na jasnem član udarnega napada Jan Urbas, sicer eden vodilnih slovenskih hokejistov glede na klubsko sezono. Edini ris v najvišjem razredu nemškega hokeja (DEL) pri moštvu iz Bremerhavna redno zbira točke za gole in podaje, po včerajšnjem treningu smo ga tako pobarali, če bi danes raje igral z Nemčijo, saj ni bil daleč scenarij, da bi bila ta tekmica za uvrstitev v četrtfinale, ne pa Norveška. »Ah, po tej plati mi je vseeno, tako Nemčija kot tudi Norveška ali pa denimo Švica so močne reprezentance,« pravi edini Notranjec med slovenskimi reprezentanti, Štajerec, kapetan in njegov soigralec iz udarnega napada Jan Muršak pa je ob tem dejal: »Morda bi bilo res bolje, če bi se pomerili z Nemci, ker imamo z Norvežani z zadnjih prvenstev res slabe izkušnje …«



A obenem je tudi res, da sodeč po videnem v tem pisanem hokejskem tednu Pjongčanga 2018 slovenska izbrana vrsta deluje na ledu precej bolje kot na zadnjih prvenstvih. Sredi sezone so udarni aduti na precej višji ravni tekmovalne pripravljenosti kot v maju, ko sta pri nekaterih minila že dva meseca od zadnjih ligaških tekem, zdaj je spet v vratih – tako kot na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Minsku – zanesljiv Gašper Krošelj, delež kapetana Muršaka je izjemen. Potem ko je bil na tekmi s Slovaško zelo pogosto na ledu in v podaljšku že dihal na škrge, mu je, pravzaprav tako kot vsem, povsem prosta nedelja zelo dobro dela. Spanec je bil daljši, s soigralci je bil čas za sprostitev: nekateri risi so si v živo ogledali hitrostno drsanje, drugi so se za zabavo v vaši športnikov pomerili v namiznem tenisu, tretji dejansko prepustili počitku. »Spremljal sem nekatere druge športne dogodke, a zgolj na TV zaslonu,« se je nasmehnil Krošelj, napadalec Rok Tičar je z nekaterimi hokejisti užival tudi v playstationu, priljubljenih računalniških igrah v nogometu ali hokeju.



Selektor si želi novo tekmo z Rusijo



Selektor Savolainen je ocenil, da je bil dan brez hokeja po treh zahtevnih tekmah za njegove igralce prav dobrodošel, tudi včeraj na treningu ni bilo pretiravanja. »Slaba ura vaj in predvsem sproščanja mišic je bila povsem dovolj, pomemben bo še večerni sestanek,« nam je še v popoldanskih urah dejal Finec, ki vedno znova navduši z analitičnim in umirjenim pristopom. Ne bi se ustrašil niti Rusije, s katero bi se Slovenija lahko pomerila v četrtfinalu v primeru današnje zmage: »Prav rad bi videl še enkrat tekmo z Rusi, saj smo sposobni več, kot smo pokazali proti njim v prvo.«



In norveški tabor? Glede na bilanco zadnjih tekem so vikingi favoriti, napadalec Tommy Kristiansen pa ob tem pravi: »Najbrž obstaja tehten razlog, čemu je bila Slovenija druga v skupini, torej pred ZDA in Slovaško. Oreh bo trd, močno se bomo morali potruditi za četrtfinale.«