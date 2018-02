V glavi ima, da ne sme ničesar pustiti tekmecem

Ljubljana – Žan Kranjec je pred natanko tednom dni prispel na olimpijsko prizorišče kot zadnji med slovenskimi alpskimi smučarji, a kot prvi adut reprezentance. V Pjongčangu je bil že lani, ko je spoznaval teren na tekmah za pokal Daljnjega Vzhoda.



Po zadnji tekmi za svetovni pokal v Garmischu je dobil nekaj prostih dni, potem pa se posvetil treningom v Kranjski Gori, nato še v Reiteralmu. »Na Vitrancu je bil cilj še bolj dobiti v noge teren za svetovni pokal, v Avstriji pa smo pilili smučanje v ravnini. Prikazati sem hotel tudi kakšno bolj tekmovalno izvedbo,« je opisoval opravljeno delo pred odhodom v Azijo.



S prilagajanjem na osemurno razliko v Pjongčangu ni imel večjih težav, v treh dneh se je spravil v normalne tirnice. Najprej so ga namestili v olimpijsko vas, kjer je bival s skakalci in kombinatorci. »Olimpijska vas mi je všeč, a imeli smo zelo različne bioritme, saj imajo oni drugačne termine tekem. Zato je bilo bolje, da sem se preselil,« je iz Južne Koreje sporočil Kranjec, ki zdaj biva s sotekmovalcem Štefanom Hadalinom v apartmaju ob smučišču v Jongpjongu.



Treba se bo »vreči« po progi



V treh disciplinah so že podelili olimpijska odličja, na nove lastnike se čaka še v veleslalomu (v noči na nedeljo) in slalomu (četrtek). »Marcel Hirscher je spet pokazal, kako izjemen smučar je. Že na prvi tekmi je dobil, kar si je želel – zlato. Verjamem, da bo enak izplen hotel tudi v tehničnih disciplinah,« je komentiral novega olimpijskega zmagovalca v kombinaciji, prvo ime v svoji paradni disciplini.



Avstrijcu bosta jutri na veleslalomu najnevarnejša Norvežan Henrik Kristoffersen in Francoz Alexis Pinturault, zanimivo bo videti, kam lahko poseže Američan Ted Ligety, branilec zlata iz Sočija. Po dolgi bolniški odsotnosti je mož za velika tekmovanja dobil potrditev ob pravem času – na zadnjem veleslalomu pred OI, ko si je v Garmischu prismučal 3. mesto, to so bile njegove prve stopničke po dveh sezonah. Kranjec prav velikega presenečenja na tekmi ne pričakuje. »Morda se lahko na stopničke zavihti kdo, ki jih še ni osvojil, gre pa bolj za tekmovalce, ki so jim sicer že bili blizu,« je dejal.



Sam pri sebi počasi že čuti, da se približuje njegov nastop. »Pomembno bo, s kakšno držo bom šel na progo, kako se je bom lotil, 100-odstotno izkoristil vsak zavoj, ničesar ne smem pustiti tekmecem. Treba se bo 'vreči' po progi, vendar ne z glavo skozi zid v vsaka vrata. Rad bi pokazal, kar znam. Ker štejejo kolajne, taktiziranje ni pravi pristop. Na vsaki tekmi hočem izkoristiti svoj potencial. Tudi na OI bom naredil vse za prikaz najboljšega smučanja,« je opisal.



V rokavu ima lansko izkušnjo s tekem nižje ravni, pridobil je samozavest, a zdaj je podlaga drugačna. »Nobena tekma za svetovni pokal ni bila tako ledena kot tiste lani v Koreji,« je omenil podlago, ki mu sicer najbolj ustreza.