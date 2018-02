Vid Vrhovnik 13. na drugem treningu

Nordijski kombinatorci so izpeljali le enega od predvidenih treh skokov za trening.

J. M.

Pjongčang – Nordijski kombinatorci so opravili še drugi trening pred sredino prvo tekmo na srednji skakalnici. Namesto treh predvidenih skokov so izpeljali le enega, nato pa je, kot na že kar nekaj tekmovanjih v Pjongčangu, zmagal veter. Najboljši so bili kombinatorci iz Nemčije, prednjačil je branilec zlata iz Sočija 2014 Eric Frenzel, ki je na otvoritvi olimpijskih iger nosil tudi nemško zastavo.

Izkazal pa se je tudi Vid Vrhovnik, ki je zasedel 13. mesto. Mladinski svetovni prvak, naslov je osvojil le nekaj dni pred odhodom na olimpijske igre, je pristal pri 92,5 metra, nekoliko slabše pa se je odrezal njegov starejši reprezentančni kolega Marjan Jelenko, ki je bil z deset metrov krajšim skokom 23.

Pri Nemcih je nordijska kombinacija zelo priljubljena, tudi v Pjongčangu pa njihovi kombinatorci blestijo, saj so zasedli prva tri mesta na treningu, vseh pet je bilo med najboljšo osmerico. Konkurenca je bila nekoliko okrnjena, manjkale so reprezentance Finske, Avstrije, Norveške in Japonske.