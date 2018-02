Za takšno generacijo bi prosil Toni Innauer

Ljubljana – Predsednik odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS Ljubo Jasnič je med olimpijskimi igrami dvignil veliko prahu, ko zaradi odločitev žirije na srednji skakalnici protestno ni pripotoval v Južno Korejo. Po končanih nastopih na OI izgovorov ni iskal v vremenu in vprašljivem vodenju tekem, zaveda se, da težave v slovenskem taboru segajo globlje.



Olimpijski nastopi so minili brez slovenskega presežka, ste v Pjongčangu videli kaj pozitivnega?



Veliko pozitivnega na teh olimpijskih igrah res ni bilo, veseli nas lahko le to, da smo v Pjongčang prišli z mlajšo generacijo, ki je potrebovala veliko tekmovanje, da občuti razliko med evropskim in svetovnim pokalom ter posebnimi tekmami, kot so olimpijske igre. Do menjave generacije je slej ko prej moralo priti, Jernej Damjan je mlajšim predal ogromno izkušenj in pozitivno je, da je bilo vodstvo reprezentance dovolj pogumno, da se je pred olimpijskimi igrami odločilo za potezo in pomladilo reprezentanco.



Mlajši rod je v tej sezoni prikazal nekaj prebliskov. Jih je bilo dovolj?



V svetovnem pokalu in tudi na olimpijskih igrah so pokazali, da so iz pravega testa in dosegli nekaj izvrstnih rezultatov, nenazadnje je Anže Semenič tudi zmagal. Upam, da se jim bo priključil še Domen Prevc. To je generacija, ki je zrasla na kranjski Gimnaziji Franceta Prešerna. Na novoletni turneji me je Toni Innauer (nekdanji olimpijski prvak in trener avstrijske skakalne reprezentance, op. a.) spraševal, od kod jemljemo vse te mlade skakalce. Če bi bil še vedno trener, bi me prosil, če lahko trenira to generacijo ... To pove dovolj o njihovem napredku in potencialu, manjkajo pa jim izkušnje.



Po drugi strani pa je bilo negativnih vidikov kar precej ...



Zagotovo, nima smisla, da se slepimo, merili smo na kolajno, a je nismo prinesli domov. Pred začetkom sezone smo postavili tri jasne cilj: kolajno na svetovnem prvenstvu v poletih, posamično zmago na tekmi svetovnega pokala in olimpijsko kolajno. Na poletih smo kolajno dobili, tudi dve zmagi v svetovnem pokalu imamo, pa pričakujem, da bo do konca sezone vsaj še kakšna, igre v Pjongčangu pa so bile glavni cilj in zato ne moremo biti zadovoljni.



Že sezono in pol je odprto vprašanje, kako naprej. Kje so spremembe najbolj potrebne?



Prihaja čas za temeljito analizo opravljenega dela, v zadnjih štirih letih smo v smučarske skoke vložili ogromno denarja in potrebno bo oceniti, če so bili zastavljeni programi res optimalni. Glede materiala ni bilo slišati nobenih pripomb, tako tekmovalci kot trenerji priznavajo, da imamo vsaj tako dobre, če ne celo boljše pogoje kot druge reprezentance, zato je nekaj narobe v strokovnem štabu. Potrebna bo temeljita analiza, po osmih letih skupnega dela je prišlo tudi do zasičenosti v medsebojnih odnosih in zato bo potrebno nekaj spremeniti. A še enkrat poudarjam, da ne bomo sprejeli nikakršnih nepremišljenih in čustvenih potez; v dobrobit smučarskih skokov in nenazadnje tudi vrhunskega nordijskega centra v Planici moramo poiskati pot, po kateri bomo krenili v naslednje olimpijsko obdobje.



Ima Goran Janus torej še vedno podporo?



Smučarski skoki niso nogomet, stvari potekajo drugače in zato nisem zagovornik impulzivnih menjav med sezono. Do finala v Planici bomo zagotovo še počakali, po aprilskih sestankih pa bomo sprejeli odločitev, če bomo nadaljevali z Goranom ali ne. Tako vzponi kot padci bodo še prišli, mi pa moramo poskrbeti, da bomo na naslednjih olimpijskih igrah v Pekingu konkurenčni za odličja.



Vam je v retrospektivi žal, da lani niste pristali na menjavo trenerja?



Lani aprila je bil položaj zelo podoben kot letos, veliko ljudi je zahtevalo Goranov odhod, a sem se takrat odločil, da pol leta pred Pjongčangom nima smisla menjati celotnega strokovnega štaba in zato smo vztrajali do olimpijskih iger. Ne vem, kako bi bilo danes, če bi takrat popustil pritiskom in se odločil za menjavo, na koncu pa na olimpijskih igrah še vedno ne bi bilo kolajne. Verjetno bi me vsi spraševali, če se nismo Goranu prehitro zahvalili za usluge. Prav zaradi tega ne podpiram (pre)hitrih menjav trenerjev, ta ekipa je olimpijski cikel pripeljala do konca, Goran je v teh osmih letih naredil ogromno in reprezentanco dvignil na višji nivo. Peter Prevc je v Sočiju osvojil olimpijsko kolajno, še štiri leta pred tem pa smo se v Vancouvru spraševali, če bomo sploh prišli med trideseterico ... Škoda je le, da je zadnji padec forme prišel prav na olimpijskih igrah.



Dvignili ste veliko prahu, ko zaradi odločitev žirije na tekmi na srednji skakalnici protestno niste želeli pripotovati v Pjongčang. Miran Tepeš je po drugi strani prepričan, da so bile tekme povsem regularne. Ste v tem tednu dni spremenili mnenje?



Še vedno mislim, da tekmovalcev ne bi smeli izpostaviti tako težkim pogojem. Kdo ve, kako bi se tekma na srednji skakalnici odvila, če Peter Prevc v prvem skoku ne bi toliko časa zmrzoval na vrhu skakalnice. Prepričan sem, da je bil na tisti tekmi zrel za kolajno. Še vedno sem prepričan, da ni regularno, da mora skakalec v takem mrazu štirikrat s štartne rampe in brez vsakršnega ogrevanja čakati na svoj skok. Nekako bi razumel, če bi se to zgodilo v svetovnem pokalu, na olimpijskih igrah pa to nikakor ne bi smelo priti v poštev, to ni neka vaška tekma! Peter naslednji teden nima popravnega izpita ... Pri moških sem bil še nekako toleranten, a ko se je dva dni kasneje ista zgodba ponovila še pri dekletih, je bila to kaplja čez rob. Nikoli ne bomo vedeli, če je Peter tam izgubil odličje, tako kot nikoli ne bomo vedeli, kaj bi bilo, če bi namesto Janusa reprezentanco vodil nekdo drug.



Kljub temu, da so OI mimo, je pred vami še zelo naporen mesec dni skakalne sezone. Lahko Slovenci do Planice še ujamejo pravo formo?



Ljudje smo takšni, da si vedno želimo zmage in odličja. Imeli smo jih in zagotovo bodo še prišle, pa naj bo to z mano na vodilnem položaju ali ne, smučarski skoki so za Slovence enostavno preveč pomemben šport. Ta padec forme je bil del naravnega cikla, občutek imam, da bo fantom brez bremena olimpijskih iger precej lažje, v marcu in pa predvsem v Planici bodo zelo zelo blizu svetovnega vrha.