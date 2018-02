Žan Košir: Lesk kolajne mi ni več pomemben (VIDEO)

J. P.

Brnik – Danes dopoldne, ob 9. uri, je iz Južne Koreje v domovino priletelo še drugo slovensko odličje, osvojeno na včeraj končanih 23. zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Potem ko je že sinoči najzvestejše navijače na letališču Jožeta Pučnika na Brniku pozdravil srebrni biatlonec Jakov Fak in nato, vidno utrujen, skupaj z drugimi člani biatlonske odprave še odgovarjal na vprašanja sedme sile na novinarski konferenci, je bil danes podoben scenarij na vrsti še enkrat.

Le za Tino Maze

Le da je bil tokrat v glavni vlogi deskar na snegu Žan Košir, ki je predzadnji dan iger navdušil slovensko javnost s kolajno bronastega leska v paralelnem veleslalomu. S tem je svojo bero olimpijskih odličij povečal že na tri (srebrn in bronast je bil tudi že pred štirimi leti v Sočiju) in tako postal drugi najuspešnejši slovenski zimski športnik v zgodovini iger, zgolj za novopečeno mamico, upokojeno smučarsko zvezdnico Tino Maze. Tudi Žana in njegovega trenerja Jerneja Demšarja je danes najprej čaka navijaška dobrodošlica na Brniku, nato pa v salonu Edvarda Rusjana še novinarska konferenca, na kateri so bili prisotni tudi drugi deskarski olimpijci - Gloria Kotnik, Tim Mastnak in Rok Marguč.

Žan Košir: Upam, da bo užitek malo daljši kot v Sočiju

»Lesk kolajne mi ni več pomemben. Zgodba je zaključena, dosegel sem več, kot so mnogi mislili, da lahko. Tudi sam sem seveda dvomil, a imel tudi kanček upanja, da bi lahko z delom, izkušnjami in znanjem vendarle ponovil dosežke iz Sočija. Več kot zadovoljen sem. Naprej me je gnala ljubezen do življenja nasploh, pa seveda tudi do moje panoge. Danes se spet počutim bolj domače, v Pjongčangu je bilo vse zgneteno v enem dnevu, preveč stvari na kupu, da niti nisem znal več sestaviti, kaj sploh čutim. Globoko v meni je bila očitno jeza, nekaj mi je ležalo na duši, zdaj sem dal to ven iz sebe. Želim si, da bi sedaj vse potekalo v lepem ritmu, da bi lahko užival v teh uspehih, ne da bi imel na začetku, ko sem še izmučen, ogromno obveznosti in se izgubil, kot sem se že vmes. Želim si, da bi bil užitek malo daljši kot v Sočiju, ko je bil zelo intenziven na začetku, nato pa precej hitro izzvenel,« je zbranim predstavnikom sedme sile na Brniku pojasnil bronasti Žan Košir.