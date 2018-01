Zastavonoša v Pjongčangu bo Vesna Fabjan

J. P.

Ljubljana - Slovenski navijači so z glasovanjem na facebook strani Vala 202 odločili, da bo slovensko zastavo na odprtju zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu nosila smučarska tekačica Vesna Fabjan. Dvakratna zmagovalka tekem svetovnega pokala in dobitnica šprinterskega brona s prejšnjih iger v Sočiju je v zelo izenačenem glasovanju za las premagala hokejskega reprezentanta Mitjo Robarja, prejela je namreč 404 glasove, »ris« pa le šest manj. Izbor je sicer potekal pred nocojšnjo predstavitvijo olimpijcev v Ljubljani.

Izbor - drugačen kot doslej, ko je zastavonošo vselej določil Olimpijski komite Slovenije (OKS), ki je tokrat le predlagal trojico kandidatov - je dvignil precej prahu, saj je tretji nominiranec, biatlonec Jakov Fak, predčasno odstopil od kandidature zaradi pogroma majhnega dela javnosti, ki se je na medmrežju spotaknil ob to, da je na igrah leta 2010 v Vancouvru že vihtel tudi hrvaško zastavo. Jakovu so v bran stopili domala vsi slovenski športniki in velik del javnosti.

Vesna bo šele tretja slovenska športnica, ki ji je pripadla ta čast na zimskih igrah (po Tadeji Brankovič v Torinu 2006 in Tini Maze v Vancouvru 2010), na poletnih sta zastavo nosili tudi Brigita Bukovec v Atlanti 1996 in Urška Žolnir v Pekingu 2008. Na prvih zimskih igrah po osamosvojitvi, v Albertvillu leta 1992, je bil na čelu slovenske odprave smučarski skakalec Franci Petek, ki bo letos v Južni Koreji vodja olimpijske reprezentance, na zadnjih pred štirimi leti v Sočiju pa hokejski kapetan Tomaž Razingar.

»Že tako je otvoritvena slovesnost sama po sebi velik dogodek za športnika, če pa si med nosilci zastave, ki jih ni veliko, je to še posebno doživetje, čast in ponos,« je komentiral nekdanji smučarski as Jure Košir, ki je bil prvi med enakimi v slovenskem zastopstvu na igrah leta 1994 v Lillehammerju. Seveda se ni mogel izogniti vprašanju glede dogajanja okrog Fakove kandidature za zastavonošo.

»Žal mi je, da je bil deležen takšnega sovražnega govora. Upal sem, da smo Slovenci že presegli te zadeve, očitno jih še nismo. Na misel mi pride primerjava: polovica članov francoske nogometne reprezentance se ni rodila v Franciji, pa so še vedno vsi Francozi veselo navijali zanje, ko so bili svetovni prvaki. Jakov je vzor športnika, toliko je naredil za Slovenijo, da je krivično, da se je vse to zlilo nanj. Razumem ga in upam, da ga ni preveč zmotilo. Ravno tako je dogajanje pustilo slab občutek ostalima kandidatoma, ki nista bila kriva za to, kar se je zgodilo,« je STA navedla Koširjeve besede.