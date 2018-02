13 Rusov zavrnjenih, o preostalih odločitev v petek

Pjongčang - Mednarodno športno arbitražno razsodišče (CAS) je zavrnilo pritožbe 13 ruskih športnikov, ki tako ne bodo smeli nastopiti na olimpijskih igrah v Pjongčangu. O pritožbah preostalih 45 športnikov in dveh spremljevalcev pa bo odločalo jutri, poroča STA. Sklep o njihovi udeležbi v Južni Koreji bo posebna tričlanska komisija CAS sporočila ob 11. uri po lokalnem času (devet ur pred otvoritveno slovesnostjo).

S tožbami so sicer Rusi poskušali na igre pripeljati 60 športnikov, trenerjev in ostalega spremljevalnega osebja. Tožbe so vložili večkrat, vendar pa je današnjo, ki je zadevala 13 oseb, CAS zavrnil z obrazložitvijo, da to ni v njegovi pristojnosti. Sicer je Mednarodni olimpijski komite (MOK) ruskim športnikom prepovedi izrekel decembra lani zaradi vpletenosti v škandal s sistematičnim dopingom. Na igrah bodo lahko nastopili le tisti, ki jim je MOK to omogočil s posebnim povabilom. Tekmovali bodo pod olimpijsko zastavo in imenom Olimpijski športniki iz Rusije.

Ruska ekipa je sicer za ZDA, Kanado in Švico četrta najštevilčnejša, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je dejal, da je treba odločitev CAS spoštovati in počakati na razsodbo sodišča.