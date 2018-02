Američani zastavonošo določili z metom kovanca

Washington - V ZDA so nosilca zastave na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger določili kar z metom kovanca. Po tem, ko sta oba kandidata, tako hitrostni drsalec Shani Davis kot sankačica Erin Hamlin, dobila enako število glasov s strani ameriških panožnih zvez, so vodilni predstavniki ameriške olimpijske odprave vse prepustili žrebu.

Davis, ki je v tem žrebu izgubil, je v tvitu izrazil razočaranje nad tako obliko odločanja: »Ekipa ZDA se je o nosilcu zastave odločila z nečastnim metom kovanca.« V tem tvitu je nakazal povezavo s svojo raso, saj v ZDA trenutno obeležujeji mesec črnske zgodovine. Prvi temnopolti nosilec zlate kolajne na OI je poudaril tudi, da namerava nastopiti še v Pekingu, saj je dejal, da bo počakal do leta 2022.

Tiskovni predstavnik ameriškega olimpijskega komiteja Mark Jones pa je o izboru zastavonoše povedal sledeče: »Kot vedno je bilo tudi tokrat veliko zaslužnih kandidatov ... Veselimo se, da bo našo delegacijo na otvoritveni slovesnosti vodila štirikratna olimpijka Erin Hamlin.«

I am an American and when I won the 1000m in 2010 I became the first American to 2-peat in that event. @TeamUSA dishonorably tossed a coin to decide its 2018 flag bearer. No problem. I can wait until 2022. #BlackHistoryMonth2018 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/dsmTtNkhJs