Brata Bjørndalen kraljujeta na vrhu olimpijske lestvice

Ljubljana – Pred štirimi leti je Dominique Gisin skupaj s Tino Maze postala olimpijska prvakinja v smuku, v Pjongčangu pa je njena mlajša sestra Michelle z zlatom v kombinaciji poskrbela, da sta se pridružili nekaterim največjim imenom zimskih športov, ki so z družinskimi člani osvajali olimpijska odličja.



Na poletnih olimpijskih igrah so bratje in sestre osvajali kolajne od začetka, največ jih je bilo v veslanju in sabljanju, med drugim sta skupaj olimpijsko odličje osvojila tudi eden najboljših košarkarjev z Balkana Dražen Petrović in njegov starejši brat Aco, Jugoslavijo sta v Los Angelesu leta 1984 popeljala do brona. Na zimskih olimpijskih igrah je bilo tovrstnih primerov do zadnjih dveh desetletij nekoliko manj, na vrhu pa je – pričakovano – najboljši zimski olimpijec vseh časov. Norveški biatlonec Ole Einar Bjørendalen je v svoje vitrine pospravil 12 olimpijskih odličij, eno srebro je na štafetni tekaški preizkušnji v Naganu dodal še njegov brat Dag in s 13 olimpijskimi kolajnami prepričljivo vodita na »družinski« lestvici najboljših olimpijcev.

Ole Einar Bjørendalen je v Pjongčangu le gledalec. Foto: Matej Družnik/Delo

Janica in Ivica na vrhu



Pri bratsko-sestrskih navezah sta na vrhu dve, ki sta dodobra zaznamovali olimpijski šport. Hrvaška smučarska fenomena Janica in Ivica Kostelić sta skupaj osvojila štiri zlate in šest srebrnih kolajn in se po zaslugi kombinacijskega srebra v Sočiju pred štirimi leti izenačila z italijanskima smučarskima tekačema Manuelo in Giorgiom di Cento. Italijana sta kolajne osvajala med leti 1994 in 2006, ko je Giorgio di Centa na domačih igrah v Torinu s prestižnim zlatim odličjem v maratonu na 50 kilometrov na najboljši način zaključil olimpijsko zgodbo. Med sestrami so se v olimpijsko zgodovino zapisale tri naveze s po petimi olimpijskimi odličji – smučarki Marielle in Christine Goitschel, biatlonki Ann Elen in Liv Grete Skjelbreid in nemški tekaško-biatlonski dvojec Manuele in Andree Henkel.



Brata Mahre junaka Sarajeva



Na ZOI največ uspešnih dvojcev s sorodstvenimi vezmi prihaja iz alpskega smučanja. Američana Phil in Steve Mahre sta posebno zgodbo spisala na igrah v Sarajevu, kjer je Phil v slalomu osvojil naslov olimpijskega prvak, Steve pa je postal podprvak. Pod težo olimpijskih kolajn pa se šibi tudi vitrina družine Matt. Mario je pri 34 letih v Sočiju v jeseni svoje kariere postal olimpijski prvak v slalomu, Michael je včeraj z bronom v tej disciplini rešil avstrijsko čast, njun brat Andreas pa je v Vancouvru 2010 osvojil srebrno kolajno v smučarskem krosu.

Phil Mahre (desno) je nosil plamenico na odprtju iger v Salt Lake Cityju. Foto: Reuters

V hokejskih vrstah sta dolga leta vrh krojila finska brata Mikko in Saku Koivu, ki sta v dresu z državnim grbom osvojila kar šest olimpijskih kolajn, reprezentančno kariero pa kronala s srebrnim odličjem na igrah v Torinu. Včeraj sta del takih zgodb postali tudi sestri dvojčici Jocelyn in Monique Lamoureux, ki sta z ameriško žensko hokejsko reprezentanco osvojili zlato. Bili sta najbolj zaslužni za zmago v finalu, Monique je zadela v rednem delu za izenačenje na 2:2, naslov prvakinj pa je z uspešno izvedenim zadnjim kazenskim strelom Američankam prinesla Jocelyn. Na ledu je zablestel še en ameriški družinski dvojec – Maia Shibutani in njen starejši brat Alex sta si med plesnimi pari pridrsala bron.



Uspešnih družinskih zgodb je bilo v Južni Koreji veliko, na igrah v Pjongčangu je nastopilo rekordno število bratov in sester, saj je olimpijska odličja lovilo kar 46 družinskih navez. Slovenske med njimi ni bilo, morda jo dočakamo v Pekingu 2022 z brati Prevc.