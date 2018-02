Jeglič tretji grešnik v Pjongčangu in drugi doslej med slovenskimi hokejisti

Pred njim sta na dopinškem preizkusu že padla japonski hitrostni drsalec Saito in ruski igralec kerlinga Krušelnicki.

J. P.

Pjongčang - Danes razkrit dopinški prekršek slovenskega hokejskega rezprezentanta Žige Jegliča, junaka zmage v zadnjem kolu rednega dela po kazenskih strelih nad Slovaško (3:2), ki - kot terapevtske izjeme - ni prijavil jemanja zdravila za bolezni dihal beroduala, je tretji tovrsten primer na 23. zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Saito prvi Japonec

Pred njim sta namreč na dopinškem preizkusu že padla tudi japonski hitrostni drsalec Kei Saito in ruski igralec kerlinga Aleksandr Krušelnicki, ki se je za nameček razveselil odličja bronastega leska med mešanimi dvojicami. Saito je bil pozitiven na nedovoljeni diuretik acetalozamid, sporni vzorec pa je oddal že pred začetkom iger. Postal je prvi japonski dopinški grešnik v zgodovini zimskih olimpijskih iger.

Greh bronastega soproga

Še bolj odmeven je primer Krušelnickega, ki naj bi padel na dveh zaporednih dopinških preizkusih v dveh dneh, pozitiven pa je bil na meldonij. Kakšna bo usoda njegovega bronastega podviga s tekme mešanih dvojic, do katerega se je dokopal v navezi s soprogo Anastazijo Brizgalovo, pa zaenkrat še ni znano. Njegov primer je zdaj v rokah Mednarodnega športnega arbitražnega razsodiča (CAS).

Aleksandr Krušenicki je po bronu padel na dopinškem preizkusu. Foto: Wang Zhao/AFP.

Drugi po Durakoviču

Žiga Jeglič je sicer drugi dopinški grešnik med slovenskimi hokejisti, po Davorju Durakoviču leta 2003. Največ doslej je bilo (gorskih) kolesarjev (Boris Premužič, Sandi Papež, Aleš Pagon, Gorazd Štangelj, Tomaž Nose, Jure Logar, Borja Jelič, Miha Virčič, Tadej Valjavec, Blaž Furdi, Robert Vrečer, Kristjan Kumar, Blaža Klemenčič, Igor Kopše, Kristjan Fajt in Jure Kocjan) in atletov (Barbara Berden, Jana Pugelj, Saša Prokofjev, Sandi Dečman, Boštjan Šimunič, Jolanda Čeplak, Helena Javornik in Boštjan Buč), našteva STA.

Jesenski škandal Gregorinove

Kaznovani so bili tudi že plavalci (Igor Majcen, Tanja Šmid, Špela Bohinc), alpska smučarja (Primož Skerbinek, Saša Farič), nogometaša (Rusmin Dedić, Marko Kmetec), telovadec (Aljaž Pegan), rokometaš (Matjaž Brumen), košarkar (Ivan Držić) in tekmovalec v cheerleadingu (Danimir Azirović). Za zadnji dopinški škandal je lansko jesen poskrbela biatlonka Teja Gregorin, bronasta olimpijka iz Sočija, ki je morala ravno zato izpustiti igre v Južni Koreji.