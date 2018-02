Jeglič v dopinški zanki zaradi pozabljivosti

Gangnung – Ni ga bilo velikega tekmovanja v zadnjih letih, ko se v taboru slovenske hokejske reprezentance ne bi zapletlo ob igrišču: bodisi okrog poškodb, bodisi glede bolezni, bodisi zavoljo kazni po hudem prekršku. Slednjo je na zadnjem SP prejel Žiga Jeglič, prav ta napadalec pa se je na OI ujel še v dopinško zanko. Ampak ne, ker bi si z nedovoljenimi sredstvi pomagal do boljših predstav, temveč zaradi pozabljivosti ...



Čez tri dni bo imel eden vodilnih slovenskih reprezentantov 30. rojstni dan. Toda praznovanje bo očitno bolj grenko. V petek, 16. februarja, so pri njem na prizorišču olimpijskih iger opravili protidopinški test, včeraj so pri komisiji Mednarodnega športnega razsodišča objavili izvide pregleda urina in tam ugotovljeno navzočnost fenoterola, ki se sicer nahaja v pršilu berodual, zdravilu za lajšanje dihalnih težav. Zapleta seveda ne bi bilo, če bi Jeglič pravočasno, torej pred testiranjem, izstavil zdravniško potrdilo o jemanju omenjenega pršila.



Zdravilo so mu predpisali lani na Slovaškem



»To zdravilo jemljem zaradi astme. Predpisali so mi ga leta 2017 na Slovaškem, potem ko so mi na testiranjih ugotovili težave dihanja. Žal pa sem ga pozabil prijaviti kot terapevtsko izjemo. Prezrl sem razliko med dovoljenimi primerljivimi zdravili, to bi mi dovoljevalo njegovo uporabo ob pojavu težav dihanja tudi med olimpijskimi igrami,« je zapisal Jeglič pred včerajšnjo tekmo z Norveško – kajpak jo je moral izpustiti – v izjavi za javnosti, ki so nam jo posredovali iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Obenem se je v krajšem pismu hokejist opravičil za storjeno malomarnost in se soočil z nadaljevanjem protidopinškega postopka.



Kakšna bo kazen, je težko ugibati, predstavniki OKS na prizorišču glede primera niso bili prav zgovorni, tudi vodilni iz Hokejske zveze Slovenije si niso na jasnem, kako drago bo stalni reprezentant plačal omenjeni malomarnost in pozabljivost. Dolgoročno gre pri hokejistu za vprašanja o nadaljevanju kariere in nesporno črni piki, ki ga bo poslej spremljala, prva ugibanja pa se seveda nanašajo na nadaljevanje klubske sezone in nato načrtovan nastop na svetovnem prvenstvu skupine B, od 22. do 28. aprila v Budimpešti.



Novica se je razširila v novinarskem središču tudi med številnimi tujimi kolegi, podobno kot pred štirimi leti dopinški primer švedskega hokejista Nicklasa Bäckströma. Ta nato ni smel nastopiti v olimpijskem finalu proti Kanadčanom, sprva so mu srebrno kolajno odvzeli, novembra 2014, ko je dokazal, da je vzel zdravilo proti alergiji in si ni želel zavestno pomagati z nedevoljenimi sredstvi, pa so mu jo vrnili. S posebnim sporočilom so se sicer oglasili tudi Jegličevi ruski delodajalci. Pri Neftehimiku iz Nižnjekamska so ponudili polno podporo slovenskemu reprezentantu v upanju, da se bo zaplet kmalu rešil, Jeglič pa naj bi dokazal, da gre resnično za zdravilo, ki ga mora uporabljati v primeru dihalnih motenj.



Kapetan Jan Muršak podprl soigralca



In slačilnica risov? Po koncu včerajšnje kvalifikacijske tekme za četrtfinale za kapetana Jana Muršaka ni bilo nikakršnih dvomov: »Gre za izjemno pomembnega hokejista pri našem moštvu, on je prispeval že toliko dobrih iger, tudi značajsko je v slačilnici prav priljubljen. Vsi do zadnjega ga podpiramo in mu verjamemo ter upamo, da se bo nastali zaplet kar najhitreje rešil.« Nesrečnemu soigralcu, ki pa je, kot je tudi sam zapisal v omenjeni izjavi, dejansko plačal davek za malomarnost, so hoteli podariti zmago, pa se v podaljšku proti Norvežanom želja ni uresničila.



Kot nam je sicer dejal Brane Dmitrovič, zadolžen za stike z javnostjo pri OKS, je sporočilo Mednarodnega športnega razsodišča prišlo v pisarno slovenskega baznega tabora v gorski olimpijski vasi včerajšnjih v dopoldanskih urah. Hokejistov takoj med zadnjimi pripravami na tekmo niso hoteli vznemirjati, za Jegličev izostanek so, kot sta nam potrdila tako kapetan Muršak kot tudi najbolj izkušeni ris Marcel Rodman, izvedeli ob prihodu v slačilnico, torej dve uri pred tekmo. Prvemu šoku se seveda ni bilo mogoče izogniti, nato so se kot pravi profesionalci hitro zbrali za pomembno predstavo.



Za vsakogar od slovenskih reprezentantov bo po porazu v podaljšku, potem ko so v igri pokazali več kot norveški tekmeci, slovo od Pjongčanga boleče, za Jegliča pa še posebej. Ostal je namreč brez akreditacije, v 24 urah od objave tega dopinškega primera je moral zapustiti olimpijsko vas. V Rusiji sta pred njim še dve tekmi rednega dela v KHL, nato načrtovana končnica. A kdaj se bo lahko vrnil v tekmovalni ritem, bodisi pri klubu bodisi pri reprezentanci, bo razkril konec napovedanega postopka.