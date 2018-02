Junaki ledu in snega (VIDEO)

Ljubljana - Olimpijski komite Slovenije (OKS) je v času letošnjih zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu zagnal kampanjo, imenovano Junaki ledu in snega. Gre za oglas, videospot, v katerem nastopajo slovenski zimskošportni junaki Ilka Štuhec (ki je žal zaradi poškodbe in operacije ostala brez nastopa v Južni Koreji), Jakov Fak, Peter Prevc, Filip Flisar in drugi. Oglas so poleti snemali v podzemni dvorani planiškega športnega centra in hokejski dvorani Podmežakla na Jesenicah.

Videospot, ki je bil uradno objavljen 1. februarja, je moral upoštevati pravila in določila Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), predstavlja slovenski olimpijski ponos, z njim pa želijo pri OKS spodbuditi mlade, da v »junakih ledu in snega« tudi sami najdejo svoje idole. S tem namenom so pripravili tudi odo slovenskim zimskim olimpijcem:

Pri nas smo se od nekdaj najbolje borili v snegu,

pozimi se najraje spuščamo po strmem bregu.

Kdor z orli leta, ta s telemarkom pristaja,

niti v najhujšem mrazu nam strah ne nagaja.

Ker največje junake držimo na ledu,

zlato gori v njih srcih, a ledeni v pogledu.

Zato se v deželi snežnega tigra počutimo kot doma,

čakaj, le čakaj, ti Južna Koreja,

naš #olimpijski ponos ledu in snega.