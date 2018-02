Kozolec sredi korejskih gora (VIDEO + FOTO)

V soboto, nekaj pred 11. uro dopoldne (po korejskem času), se je slovenska hiša, postavljena ob smučarskih progah v Jongpjongu, spremenila v živahno globalno gnezdo dobrih želja in športnega duha. Ob njenem uradnem odprtju so namreč začeli prihajati gostje iz olimpijskih komitejev drugih držav, športniki in novinarji, olimpijski sodniki in svetovni politiki.

Naenkrat se je na teh 400 kvadratnih metrov površine, kolikor je zaseda slovenski kozolec iz smrekovega lesa, postavljen v prostorih tamkajšnjega kluba za golf, preselil duh zimskih olimpijskih iger, ki so jih sinoči slavnostno odprli v Pjongčangu. Velik kurent, ki stoji ob vhodu v slovensko hišo, je pozdravljal goste in vsi so ponavljali tele besede: šport je nad narodi, nad politiko, nad vsemi delitvami, s katerimi smo zaznamovali zemeljsko kroglo. Kmalu se je pokazalo, da šport res združuje in povezuje, saj se je zbralo več sto ljudi, ki so na različne načine povezani z olimpijskimi igrami in s Slovenijo.

Eden od prvih gostov je bil Ban Ki Mun, nekdanji generalni sekretar OZN in sedanji predsednik komisije za etična vprašanja pri Mednarodnem olimpijskem komiteju. Že ob prihodu mi je povedal: »Gotovo veste, da so me imenovali za veleposlanika Južne Koreje v Sloveniji ... Tam imam odlične prijatelje in vedno mislim na Slovenijo!«

Ko ga je Brane Dmitrović, tiskovni predstavnik olimpijske reprezentance Slovenije, nato zaprosil, naj pove nekaj besed, je Ban navzočim razkril neko osebno skrivnost. Kot veleposlanik je pogosto obiskoval Bled in slišal zgodbo o »zvonu želja« v cerkvi Marijinega vnebovzetja. Legenda pravi, da zvon izpolni željo vsakomur, ki mu uspe dovolj močno in spretno potegniti za vrv, da zvon zazvoni. »Bil sem nekoliko nervozen, vendar sem se odločil poskusiti in res mi je uspelo, da je zazvonilo,« je pripovedoval Ban. »Zaželel sem si, da bi postal generalni sekretar OZN. In od takrat sem s Slovenijo prav posebno povezan.«

Foto: Matej Družnik/Delo

Zgodba je bila vsem všeč, saj je bila slovenska hiša v soboto polna želja. Zamislili so si jo kot izvirno združevanje slovenske tradicije, visoke tehnologije in korejske kulture, zato so na strop obesili veliko papirnatih lampijonov, na katere so zapisali želje slovenskih športnikov, uradnih predstavnikov, umetnikov in prebivalcev, vse pa so povezane s tekmovalci na sedanjih olimpijskih igrah. Takšen je korejski običaj. V številnih svetiščih je mogoče videti papirnate trakove, pripete na lampijone ali drevesne veje, na njih pa sporočila, polna dobrih želja. »Srečno, naši!« je bila najpogostejša želja v slovenski hiši. Ti »naši« so bili vsi, ki so takrat tekmovali na bližnjih progah.

Na velikem zaslonu so predstavljali elemente iz programa podjetja Kolektor, koncerna, ki je kot pokrovitelj podprl odprtje slovenske hiše, in Brane Dmitrović ga je nekajkrat omenil ter povedal, da brez koncerna zdaj sploh ne bi bili tu. »Če ne bi bilo pokrovitelja Kolektorja, slovenske hiše kratko malo ne bi bilo,« je povedal. Kozolec v korejskih gorah je spodbudil navdušenost nad vsestransko predstavitvijo Slovenije na olimpijskih igrah, zato so danes podpisali sporazum, ki zagotavlja, da bo slovenska hiša stala tudi na poletnih igrah v Tokiu leta 2020 in na zimskih v Pekingu leta 2022.

»Presenečen sem nad odzivom,« je število gostov v slovenski hiši komentiral Stojan Petrič, predsednik sosveta podjetja Kolektor. Nekateri visoki korejski povabljenci so se ustavili pred zaslonom, ki prikazuje tehnološke programe idrijskega podjetja, in so takoj hoteli izvedeti kaj več o njem ter ga povezati s korejskimi partnerji. »To dokazuje, da se tudi tako sklepajo posli,« je povedal Petrič.

Foto: Matej Družnik/Delo

»Zelo smo zadovoljni,« je povedala tudi Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje in šport. »Prav smo storili, ko smo se odločili, da bomo tu navzoči s slovensko identiteto ter da bomo povedali in pokazali, kdo in kaj je Slovenija. Šport povezuje države in gospodarstvo. In ne samo, da gospodarstveniki razumejo, kaj pomeni južnokorejski trg, ampak je dobro, da tudi tukajšnja širša javnost izve, da ima Slovenija ne samo naravne lepote, ampak tudi veliko znanja, sposobnosti in volje za sodelovanje.«

To je potrdil tudi Ban Ki Mun. Pravkar so objavili, da bo kandidiral za izvršnega predsednika organizacije Global Green Growth Institute (GGGI) - mednarodne organizacije, ki ima svoj sedež v Seulu in spodbuja zeleno rast oziroma ekološko trajno uravnoteženo gospodarstvo. Vprašala sem ga, ali ga je Slovenija morda navdihnila, ko se je odločil, da se bo posvetil ohranjanju ekološkega ravnotežja kot najpomembnejšemu vprašanju sodobnega sveta. »Seveda,« je povedal Ban. »Slovenija je zelo cenjena država globalnih državljanov z demokratičnim sistemom in zakoni ter je zelo pomemben del Evropske unije. Če bom zasedel ta položaj, upam, da bo Slovenija pripravljena ponuditi svoje strokovno znanje in si bo še naprej odločno prizadevala za to, da bo okolje na tem svetu trajno uravnoteženo. Zelo dobro vam namreč uspeva, da vaša država ostaja tako čudovito zelena.« In tako je zdaj na voljo še eno področje morebitnega sodelovanja, ki je neposredno in močno povezano s športom.

Brez zelene rasti namreč kozolci po vsem svetu ne morejo obstati. Tudi snega ne bo več. In gozdov. Ne odpovejmo se naravi, se je zdelo, da je govoril kurent pred vrati. Na slovensko hišo lahko pogledamo tudi iz tega zornega kota.