Nevarnosti olimpijskih iger

Seul – Na mednarodnem letališču Inčon v Južni Koreji potnike najprej pričakata Suhorang in Bandabi, beli tiger, ki je maskota olimpijskih iger, in črni medved, ki simbolizira paraolimpijske igre. Ko sem se usedla na avtobus do Seula, pa sem na zaslonu nad voznikom najprej zagledala podobo Kim Džong Una.



Čeprav se v Pjongčangu, ki je od glavnega mesta oddaljen približno 180 kilometrov, danes začenjajo zimske olimpijske igre, je bila včeraj glavna tema vojaška parada v Pjongjangu. Južnim Korejcem je veliko pomenilo, da se je vodja Kim Džong Un pojavil v civilu, z modnim črnim klobukom na glavi in v spremstvu soproge Ri Sol Džu, ki je dogodku dala mehkejši, sproščen ton, zaradi česar kopica orožja, ki je odmevala po središču Pjongjanga, ni zvenela kot vojna napoved.



Ravno nasprotno, na zaslonu nad voznikom avtobusa so se vrstili posnetki cvetličnih aranžmajev, veselih državljanov in nasmejanih generalov, ki so včeraj proslavljali dan svoje vojske. Ob tem so ponosno razkazovali svoj najmočnejši medcelinski balistični projektil, ki lahko domnevno pristane na ameriških tleh. To je bilo sporočilo ZDA, da je jedrska, raketna Severna Koreja dejstvo, ki ga je treba sprejeti in začeti mirna pogajanja o skupni prihodnosti, po vzoru letošnjega olimpijskega gesla: »Strast. Povezani.«



Z virusom se ni mogoče pregovarjati



To pomeni, da se lahko tisti, ki so prišli v olimpijsko Južno Korejo zaradi športa, sprostijo in uživajo v tekmah. Tisti, ki so tukaj poslovno, pa lahko delajo poslovne načrte brez strahu pred jedrskim tveganjem. Trenutno je tveganje globalno. Na letališču, če nekoliko popravim prejšnji vtis, potnike najprej pričaka pregled z elektronskim termometrom v karanteni, s katerim zdravstveni uslužbenci z maskami na obrazu vsakemu izmerijo temperaturo in zahtevajo, naj izpolnijo vprašalnik o zdravstvenem stanju.



Ker se je nekaj deset zaposlenih v olimpijskih objektih v Pjongčangu prejšnji konec tedna okužilo z norovirusom, ki povzroča trebušno gripo, so že ob vstopu v Južno Korejo povečali varnost, potnike pa posebej opozarjajo, da se morajo prijaviti na zdravstveni pregled, če prihajajo iz Madagaskarja, kjer je izbruhnila epidemija kuge. Očitno se organizatorji veliko bolj bojijo virusa kot Kim Džong Una, saj bi bilo nadaljevanje olimpijskih iger zelo negotovo, če bi tekmovalci zboleli.



Zato se Suhorang in Bandabi edina veselo smejita ob vstopu v Južno Korejo. Številni nosijo maske na obrazu. V Seulu niti ni tako mrzlo, kot je bilo napovedano. Je to dobro ali slabo za virusne okužbe? Z virusom se ni mogoče pregovarjati. Ne potrebuje projektila dolgega dosega, da pride na katerikoli konec sveta. Zaradi tega v Južni Koreji vsi bolj razmišljajo o njem kot o Kim Džong Unu, ki kot posebno znamenje miru na odprtje zimskih olimpijskih iger ni poslal samo predsednika predsedstva vrhovne skupščine Kim Jong Nama, temveč tudi svojo mlajšo sestro, 30-letno Kim Jo Džong. Njena prisotnost na današnji slovesnosti bo pomenila, da so to olimpijske igre velike Koreje. Takšne, kakršna bi ta lahko bila. In kakršna navsezadnje bo, če ne bo vsega pokvaril trebušni virus.