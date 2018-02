Olimpijski drobiž: Kim zadovoljen z Južnimi Korejci, Flisar pomaga novinarjem STA

Pjongčang – Na pomoč Slovenski tiskovni agenciji (STA) je priskočil Filip Flisar. Slovenski smučar prostega sloga bo v Južno Korejo dostavil nadomestni računalnik, saj jim je na prizorišču iger ponagajala tehnika. Flisar se je namreč v Pjongčang odpravil šele danes, nastop na OI pa ga čaka prihodnjo sredo.

Kim Džong Un pa je izrazil zadovoljstvo nad napredkom k spravi obeh Korej, za kar se obe državi trudita v času iger. Severnokorejski vodja je pohvalil način, kako so Južni Korejci sprejeli njegovo delegacijo. KCNA, državna tiskovna agencija Severne Koreje, je povzela Kimove besede o tem: »Pomembno je nadaljevati z napredkom pri vzpostavljanju ozračja sprave in dialoga, ki je bil dosežen z močno željo in skupno voljo Severne in Južne Koreje, spodbujen z zimskimi olimpijskimi igrami.«

Za pravo atrakcijo pa velja skupna ženska hokejska reprezentanca obeh Korej. To pa zgolj v političnem smislu, saj so na ledenih ploskvah že dvakrat močno izgubile. Kljub vsemu pa menijo, da gre tu za nekaj zgodovinskega, predvsem če sodimo po izjavi branilke Jun Jung Park: »Ta ekipa je zagotovo pomembnejša kot hokej na ledu. Šport lahko združuje ljudi.« Reprezentanca je sicer, z dovoljenjem MOK, namesto iz 25 sestavljena iz 35 igralk. 23 jih prihaja iz Južne, 12 pa iz Severne Koreje.

Ameriške hokejistke morajo s čelad odstraniti podobo Kipa svobode

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je od ameriške ženske hokejske reprezentance zahteval, da odstranijo podobo Kipa svobode s čelad vratark, češ da je to v nasprotju s pravili MOK glede političnih simbolov. V pravilih namreč piše, da na nobenem kosu oblačil ali opreme ne sme biti besed ali besedila nacionalne himne, motivacijskih besed, političnih sporočil ali sloganov, povezanih z nacionalno identiteto.