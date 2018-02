Olimpijski drobiž: Klaebo izziva Bolta, Lindsey Vonn pa išče zmenek prek Twitterja

J. M.

Pjongčang - Johannes Klaebo je izzval jamajškega šprinterskega zvezdnika Usaina Bolta. Bolt je namreč vsakemu olimpijskemu prvaku v Pjongčangu, ki bo naredil njegovo tipično pozo in to objavil na medmrežju, obljubil ročno podpisano steklenico penine. Norvežan, ki je z 21 leti in 114 dnevi postal najmlajši olimpijski prvak v zgodovini smučarskega teka sicer posnetka ni naredil, bo pa imel še kar nekaj priložnosti. Ob tem je Klaebo tudi izzval Jamajčana: »Prišel bom po steklenico, če se bo z mano v New Yorku v Central parku pomeril v teku na 100 metrov.« Boltovo pozo so ob zmagi do sedaj sicer naredili trije nizozemski hitrostni drsalci Ireen Wüst, Sven Kramer, Kijeld Nuis, Bolt pa je vsakogar izmed njih nagovoril tudi preko Twitterja.

Preglavice pa organizatorjem povzroča močan veter. Danes so morali zaradi varnostnih razlogov celo zapreti olimpijski park in prosili obiskovalce, naj se ne zadržujejo na prostem. Veter je poškodoval tudi nekaj streh, zaradi česar so med drugim začasno zaprli tudi medijski center in trgovino s spominki. Tekmovanja v ledenih dvoranah niso ogrožena.

Lindsey Vonn v času iger zmenek za valentinovo išče kar prek Twitterja. Na tem družabnem omrežju je danes zapisala: »Danes je valentinovo ... na to sem skoraj pozabila, ker sem na olimpijskih igrah in samska. Je še kdo samski in želi biti moj valentin? Vredno je poskusiti.« Pod njeno objavo se je znašlo kar nekaj komentarjev.

Tit Štante podprl ameriškega raperja

Slovenski deskar prostega sloga je veliko zanimanja vzbudil z napisom na čeladi #FreeMeekMill, s katerim je izrazil podporo ameriškemu glasbeniku, ki trenutno prestaja dve- do štiriletno zaporno kazen. Podporo raperju s pravim imenom Robert Rihmeek Williams so izkazali številni zvezdniki, med drugim tudi prvaki lige NFL Philadelphia Eagels in zvezdnik lige NBA Karl-Anthony Towns.