Olimpijski drobiž: Rodčenko proti nastopu Rusov kot samostojne ekipe na zaključni slovesnost

Pjongčang - Rus Grigorij Rodčenko, ki je razkril dopinški škandal v svoji domovini, meni, da bi Mednarodni olimpijski komite (MOK) s tem, da bi dovolil Rusom na zaključku iger nastopiti pod svojo zastavo, sprejel »najslabšo možno odločitev«. Zavzema se namreč za čist šport in trdi, da bi v nasprotnem primeru igre izumrle. Rodčenko je sicer po razkritju sistematičnega dopinga v Rusiji pobegnil in živi na skriti lokaciji v ZDA.



Odločitev o Rusih v nedeljo



MOK je prestavil odločitev o tem, pod katero zastavo bodo Rusi nastopili na zaključni slovesnosti - rusko ali olimpijsko. Seje izvršnega odbora, na kateri bodo sprejeli odločitev, bo ob enih ponoči po slovenskem času. Mediji namigujejo, da bodo morali Rusi tudi na zaključku nastopiti pod zastavo s petimi krogi, saj so bili tudi na teh igrah vpleteni v dva dopinška škandala. Zanju sta poskrbela tekmovalka v bobu Nadežda Sergejeva in tekmovalec v kerlingu Aleksander Krušelnicki.



Sergejeva zavrnila test B in bila uradno diskvalificirana



Ruska voznica boba Nadežda Sergejeva je očitno priznala jemanje nedovoljenih poživil, saj se je odpovedala analizi drugega vzorca. To avtomatično pomeni dopinški prekršek, Rusinja pa je tudi že vrnila akreditacijo in zapustila olimpijsko vas. Bila je tudi že diskvalificirana in tako ni zasedla 12. mesta v bobu dvosedu za ženske.