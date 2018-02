Olimpijski pogled v prihodnost

Čang Seo Džin je rahlo zadrhtel, ko se je pognal s smučarske skakalnice in pri tem globoko pod seboj pustil krošnje dreves. Po nekaj dolgih sekundah je zanesljivo doskočil na sneg, srce pa mu je napolnila radost, kakršne do takrat ni še nikoli občutil.



»Pravzaprav nič ne vem o zimskih športih in to je bilo resnično zabavno … Komaj čakam olimpijske igre,« je dejal 24-letni učitelj iz Seula in si z glave snel opremo, ki ga je za hip preselila v virtualni svet. Deklica ob njem je kričala od strahu, medtem ko je njen bob drvel po poledeneli stezi. Tudi ona je tako kot Čang sedela v varnem stolu v Državnem znanstvenem muzeju v Daedžeongu, mestu v osrednji regiji Južne Koreje. Tri tedne pred začetkom olimpijskih iger so tukaj odprli razstavo, ki ob podpori vrhunske tehnologije ponuja pregled vsega, kar se bo v kratkem dogajalo v Pjongčangu.



Glavni eksponat razstave je pravzaprav sama tehnologija. Obiskovalci lahko tukaj stopijo na oder za podeljevanje kolajn, in to ob pomoči obogatene resničnosti (augmented reality), ki jih bo tudi med olimpijskimi igrami prek mobilnih telefonov usmerjala od enega do drugega prizorišča. Lahko sodelujejo tudi v kerlingu na ekranu, pa tudi nasploh se lahko na različne načine pripravljajo na prve interaktivne športne igre v olimpijski zgodovini.



Tehnologija ima rada šport, veliki športni dogodki pa so odvisni od tehnološke pomoči, tako da to ne bo prvič, da nam bodo na olimpijskih igrah predstavili prihodnost. Poletne olimpijske igre leta 1936 v Berlinu so bile prve, ki so jih prenašali prek televizije. V Tokiu leta 1964 so jih prvič prenašali prek satelita. V Los Angelesu smo se lahko dvajset let pozneje prepričali o prednostih optičnih vlaken, leta 1992 pa smo v Barceloni spoznali kamero CCD.



Obiskovalci OI bodo lahko spremljali dogajanje s pomočjo obogatene resničnosti. Foto: Shutterstock

Igre v Pjongčangu so že poimenovali »5G OI«

Gre za naslednjo, peto generacijo standardov prenosa podatkov, katere hitrost bi utegnila biti okoli stokrat večja od sedanje 4G, zamude v prenosih pa bi se zmanjšale na komaj eno milisekundo. Zaradi sposobnosti hitrega prenosa velikanske količine podatkov bo brezžična mreža 5G omogočila (za zdaj poskusne) funkcije, kot so »rezanje časa«, s katero bodo lahko gledalci ustavili in obračali sliko na zaslonu ter si tako ogledali vsako podrobnost tekmovanja, ki ga bodo spremljali s preveč oddaljenih sedežev. Med drugim si bodo lahko iz vsakega zornega kota ogledali, denimo, vsak skok v umetnostnem drsanju, vožnjo z bobom pa bodo lahko doživeli, kot da bi bili tudi sami del ekipe, saj bo na bobu nameščena miniaturna brezžična kamera, ki bo neposredno prenašala celotno tekmo

V komercialni uporabi omrežja 5G ne bo vsaj še leto dni, v Pjongčangu pa jo bodo vgradili na vsakem koraku, tako so te igre že vnaprej ovenčali z nazivom tehnološko najnaprednejšega športnega dogajanja v zgodovini. Po olimpijski vasi bo športnike in člane delegacij prevažal avtobus brez voznika, obiskovalcem bodo v vlogah vodičev in prevajalcev priskočili na pomoč roboti, droni pa bodo s smučarskih terenov prenašali vsak gib tekmovalcev. Pokrajina Gangvon, v kateri leži Pjongčang, je bila do zdaj najmanj razvito območje v Južni Koreji, zdaj pa je nenadoma postala prizorišče najsodobnejše tehnologije, kakršne nima nihče na svetu. Za to so poskrbele južnokorejske družbe informacijske tehnologije, ki so pred olimpijskimi igrami vložile v razvoj tehnologije več kot devet milijard dolarjev. Športne igre bodo hkrati tudi marketinški festival, na katerem bodo med seboj tekmovale tudi družbe mobilnih telefonov, in to z namenom, da bi bile nato prve, ki bodo komercializirale 5G omrežje, pri čemer sta se v ospredje že prebila SK Telecom in KT. Ti dve družbi bosta omrežili bližnje OI.

Nad vsiljivce tudi z robotom



Za gostitelje je ta vidik vrhunskega športnega srečanja izredno pomemben. Če je bil cilj poletnih olimpijskih iger leta 1988 v Seulu potegniti Južno Korejo iz temačne zgodovine in svetu pokazati, da ime dežele ni nujno povezano zgolj s korejsko vojno in vojaško diktaturo, potem je misija letošnjih zimskih iger, da se Južna Koreja predstavi kot ena vodilnih tehnoloških sil 21. stoletja.



Gedalci bodo lahko ustavili in obračali sliko na zaslonu ter si med drugim iz različnih zornih kotov ogledali vsak skok v umetnostnem drsanju. Foto: AP

Tehnologija bo seveda tudi sestavni del varnostnega omrežja, ki bo med olimpijskimi igrami na najvišji možni ravni, in to tako v Pjongčangu kot nasploh po vsej državi. V sestavi varnostnih enot bo tako tudi robot, ki so ga izdelali v eni od južnokorejskih družb, specializiranih za izdelavo orožja. Robot bo sposoben odkriti, identificirati, opozoriti, zasledovati in – če bo iz komandnega središča dobil takšno povelje – tudi ustreliti zlonamernega vsiljivca.

Kot pravi predsednik prireditvenega odbora Li Hi Beom, pa bo vloga novih tehnologij tudi v tem, da iz Južne Koreje naredijo deželo, v kateri ni ovir. »Naš cilj so olimpijske igre brez slehernih ovir, in to ne glede na to, ali gre za jezikovne ali starostne ovire – ali za ovire, s katerimi se pogosto srečujejo ljudje s posebnimi potrebami.«

Kot poudarjajo prireditelji, bo tehnologija prevzela vlogo mostov. Že ob koncu lanskega leta so v promet vključili ultrahitri vlak Korea Train Express (KTX), ki Seul oziroma mednarodno letališče Inčeon povezuje s Pjongčangom. Potovanje na tej progi je do zdaj trajalo več kot tri ure, zdaj pa je mogoče do olimpijskih objektov prispeti v 69 minutah, in to s hitrostjo 300 kilometrov na uro.

A tukaj ne gre zgolj za hitrost. KTX je prvi vlak na svetu, opremljen z LTE-R tehnologijo, ki omogoča izredno hitro komunikacijo glasu in podatkov znotraj samega vlaka, med vlakom in zunanjim klicnim centrom ter med različnimi vlaki. Tako bo vožnja ne le izredno hitro, ampak tudi povsem varna. LTE-R tehnologijo za ultrahitri vlak je izdelal Samsung. Aprila lani jo je vgradil v podzemeljski železnici v mestu Busanu.



Ultrahitri vlak bo bistveno skrajšal čas potovanj. Foto: Shutterstock

Samsung pomaga športnikom

Kot je bilo pričakovati, bo Samsung eden najdejavnejših udeležencev OI. To podjetje bo obvladovalo tudi ledene ploskve, saj je za dva nizozemska tekmovalca v hitrostnem drsanju izdelal posebna oblačila, opremljena z vgrajenimi senzorji, v katerih sta športnika trenirala z doslej nepojmljivo natančnostjo. Sjinkie Knegt in Suzanne Schulting sta namreč v Samsunovih oblačilih lahko do milimetra natančno ocenila, kako globoko se lahko nagneta na ravnih delih in kako globoko na zavojih kratke proge, ki meri 111,111 metra, da bi bila v najboljšem položaju za povečanje hitrosti.



Trener je njune treninge spremljala na aplikaciji, na kateri je lahko točno videl, kakšna je razdalja med kolki drsalca in ledom, kakšen je točen položaj njunega telesa, tako da ju je lahko opozoril na napake, ali pa popravek izvedel z dotikom na ekranu, s katerim je sprožil vibriranje na zapestju športnika.



Sjinkie Knegt in Suzanne Schulting seveda na tekmi ne bosta v Samsunovih oblačilih, a je zelo velikega pomena že to, kako se bosta izkazala na tekmovanju oziroma v kolikšni meri je treniranje ob pomoči tehnologije pripomoglo k temu, da dosegata boljše rezultate.



Vse to je zgolj delček tehnološke predstave, ki jo bodo od 9. do 25. februarja priredili v Pjongčangu. Prireditelji na tem področju napovedujejo še celo vrsto zanimivosti. Pridite in poglejte, vabijo. Bodite del nove tehnološke generacije, ki jo bo s ponosom vodila Južna Koreja.