Olimpijsko odštevanje: medalja ne gre v vojsko

»Naši športniki bodo še posebej motivirani, da na olimpijadi osvojijo katero od medalj,« mi je povedal vodnik David Kang, ko sva hodila vzdolž demarkacijskega območja, ki deli Severno in Južno Korejo. »Po naši zakonodaji so dobitniki olimpijskih medalj oproščeni služenja obveznega vojaškega roka,« je pojasnil. »Verjemite, da si vsak mladenič to še kako želi!«



Vsi južnokorejski mladeniči v starosti med 18. in 35. letom morajo odslužiti vojaški rok, ki traja 24 mesecev, če so rekrutirani v pehoto, v mornarici traja 26 mesecev in v zračnih silah 28 mesecev. Tisti, ki odslužijo vojaški rok, so avtomatično vpisani na seznam rezervistov in so se dolžni še naslednjih šest let udeleževati vsakoletnih vojaških vaj, ki trajajo nekaj dni.



Za dekleta to ne velja, a lahko prostovoljno vstopijo v vojaške vrste, za kar pa morajo seveda ustrezati fizičnim pogojem.



Obvezno služenje vojaškega roka je vpisano v južnokorejsko ustavo že od leta 1948, a so jo začeli izvajati šele štiri leta po korejski vojni, ki se tehnično še vedno ni končala. Ko so zaradi nevarnosti Severne Koreje tudi na južni strani 38. vzporednika dojeli, da morajo imeti oborožene sile, ki bodo neprestano v pripravljenosti na potencialni spopad, so začeli bolj striktno izvajati 39. člen južnokorejske ustave in zakon o obvezni rekrutaciji iz leta 1949.



Čeprav ima Južni Korejec dvojno državljanstvo, se mora najkasneje do 31. marca v letu, ko dopolni 18 let, odločiti, ali bo obdržal potni list Republike Koreje (kot se država uradno imenuje). Obveze je oproščen samo, če se mu odreče. Dejstvo, da živi v tujini, namreč ne pomeni nič. Moški, ki hoče ostati državljan te države, se mora vrniti in preživeti najmanj dve leti v uniformi.



Toda uniforma je še najmanjši problem. V Južni Koreji služijo v vojski tako, kakor da bo že jutri izbruhnila nova vojna. Mladeniči v vojašnicah morajo, hočeš nočeš, postati pravi vojaki.



Najtežjih je prvih pet tednov, kolikor traja osnovno urjenje. Poleg šoka, ki ga neizbežno doživijo, ko civilno življenje zamenjajo s strogim vojaškim življenjem, je naloga poveljnikov zlomiti vojakovo voljo, ga ponižati, zastrašiti ter ga prisiliti, da izvrši katerikoli ukaz. Tisti, ki so šli čez to urjenje, pravijo, da moraš »tudi nemogoče narediti mogoče«.



»V vojski deluje vse na vojaški način,« je v nekem dokumentarcu povedal Gene Kim. »Ukaze izvršuješ hitro, in če oklevaš, te imajo na piki. Učiš se stvari, o katerih si mislil, da jih že veš, a jih tam počnejo na drugačen način. Na poseben način ješ, stojiš drugače in govoriš drugače ... Delaš lahko samo tisto, kar ti rečejo, in nič drugega.«



Kim živi v New Yorku, a je med letoma 2009 in 2011 opravil vojaško obvezo. Posebej izpostavi vajo, s katero se vojaki pripravljajo na možen napad s kemičnim orožjem. »Najtežje je bilo, ko sem moral iti s svojo skupino v sobo, napolnjeno s plinom,« se spominja. »Noter greš s plinsko masko na obrazu, nato pa ti inštruktor ukaže, da jo snameš. Ob vdihavanju plina veš, da ti dolgoročno ne bo škodil, a kjerkoli si mu izpostavljen, te boli kot hudič. Kakor da te tisoč igel prebada z vseh strani.«



Potem je nastala zmeda. Mladeniči so padali na tla, eden je poskušal iz sobe zbežati, jokali so in se oklepali drug drugega. Po tej vaji so imeli o Severni Koreji točno določeno mišljenje. Naučili so se, da je sovražnica. Še več, da je zelo nevarna sovražnica.



Ko sem se z nekaterimi meščani Seula pogovarjala o služenju vojske, so vsi povsem enako trdili, da sta bili to najtežji dve leti njihovega življenja. Sovražili so vsak trenutek, ki so ga preživeli v vojašnici, a so mnogi med njimi izpostavili, da se nikdar ne bi izognili tej obvezi. »Bilo bi nedomoljubno, izdajalsko,« mi je rekel neki študent. Priznal je, da mu je odhod v vojsko zmanjšal možnosti za dobro zaposlitev, toda ne, je ponovil, nikdar ne bi niti pomislil, da temu uide.



Med drugim tudi zato, ker je za neopravičeno izogibanje vojaški obveznosti predvidena kazen 18 mesecev zapora in kriminalni dosje, ki je do konca življenja ovira za zaposlitev v državni službi ali pa v kateri od velikih korporacij. V zaporu je v vsakem trenutku okoli 400 oseb, ki so zaradi političnih ali verskih razlogov zavrnile služenje vojaškega roka. Ugovor vesti ne pride v poštev, orožje morajo nositi vsi.



To se pravi, skoraj vsi. Izjema so tisti, ki so na olimpijadi osvojili katero od medalj, in tisti, ki imajo magisterij iz katere od inženirskih strok, koristnih za razvojne inštitute.



Posebna težava pa je, ko pride poziv za rekrutacijo na naslov katerega od pop idolov. Treba se je ostriči, odložiti mobilnik in družabna omrežja, se podvreči disciplini in predvsem ugasniti luči na odru. Za celi dve leti!



Pred leti je imela južnokorejska vojska za največje zvezde posebno enoto. Vojaški vrh je upal, da bodo s tem širili priljubljenost uniforme med mladimi. Ko pa so se v medijih začele pojavljati fotografije pevcev in igralcev, ki so bili med služenjem vojaškega roka pijani, ter ko so slavnega pevca Raina zalotili v romantičnem objemu z igralko Kim Tae Hi, čeprav bi moral biti v vojašnici, je to v javnosti dvignilo mnogo prahu.



Vojaški vrh se je zato odločil zaostriti disciplino. Slavnega pop idola Psyja, katerega uspešnica Gangnam Style je osvojila svet, so ponovno rekrutirali. Vojaški rok je moral tako služiti dvakrat. Prvo služenje je namreč spremenil v vrsto zasebnih koncertov in nastopov. Ko je Rain leta 2013 končno odšel iz vojaške enote in slekel uniformo »vojaka zabavljača«, so privilegije za slavne fante postopoma ukinili.



Razen za olimpijske prvake.



Ko je napadalec v južnokorejski nogometni reprezentanci Son Heung Min v četrtfinalni tekmi proti Hondurasu leta 2016 v Braziliji zgrešil gol ter s tem zapečatil zadnjo možnost svoje ekipe za katero od olimpijskih medalj, se je na travnatem igrišču zgrudil ter hlipal kot otrok. Nekdanji prvak v badmintonu Ha Tek Von ga povsem razume. »V moji glavi je bila najpomembnejša medalja,« je povedal ob spominih na dvoboj na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000. Samo da se znebi vojske, si je mislil. »Ko je ta pritisk (z osvojitvijo bronaste medalje) izginil, sem v Atenah lahko igral bolj sproščeno in agresivno,« je povedal Ha. Na olimpijskih igrah leta 2004 je osvojil zlato.



Če boste torej v Pjongčangu videli jokati južnokorejskega športnika, ki se mu je izmaknila medalja, potem boste vedeli, zakaj so ga premagala čustva. Ne, ne samo zaradi športnega poraza. Čaka ga vojska. »Kakršnakoli že je to domoljubna dolžnost,« mi je povedal David Kang, »pa mi verjemi, da je zaradi številnih razlogov nihče nima rad.«