Po današnji odločitvi MOK v Rusiji razočaranje in ostre besede

J. P.

Moskva - Kremelj obžaluje dokončno rdečo luč za nastop trinajstih ruskih športnikov in dveh trenerjev na prihajajočih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, ki jo je danes prižgal Mednarodni olimpijski komite (MOK). To je v zvezi z zavrnitvijo 15 Rusov, ki jim je Mednarodno športno arbitražno razsodišče (CAS) iz Lozane pred dnevi dovolilo udeležbo, zatrdil uradni tiskovni predstavnik ruske vlade Dmitrij Peskov in dodal: »Prepričani smo, da je odločitev CAS potrdila neutemeljenost vseh sumov.«

Še bolj ostri so bili, kot navaja STA, minister za šport Pavel Kolobkov in poslanci ruskega parlamenta. Kolobkov MOK očita kršenje lastnih pravil in dodaja, da športniki in odvetniki zdaj iščejo možnosti, da bi v Južni Koreji vendarle lahko nastopili, a je časa malo, saj bo uradno odprtje iger že v petek. »To je hud udarec za olimpijsko gibanje in pravo,« pa je prepričan poslanec Pavel Krašenikov, ki poudarja, da se mora MOK držati lastnih pravil, tudi spoštovanja odločitev CAS.

Kot je znano, je MOK Rusijo z olimpijskih iger v Pjongčangu izključil zaradi domnevno sistemskega dopinga med prejšnjimi zimskimi igrami v Sočiju in ruske športnike prisilil, da bodo v Koreji nastopili s simboli MOK. Minuli teden je sicer CAS zaradi pomanjkanja dokazov oprostil 28 ruskih športnikov s seznama z dosmrtno prepovedjo udeležbe na igrah, trinajst aktivnih tekmovalcev (ob dveh trenerjih) pa je zato zaprosilo za nastop v Pjongčangu. MOK je še enkrat vse športnike postavil pod drobnogled posebne neodvisne komisije, ki pa zelene luči ni prižgala.