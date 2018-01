Rusije ne bo niti na paraolimpijskih igrah

J. P.

Bonn - Mednarodni paraolimpijski komite (IPC) je danes sporočil, da Rusija ne bo smela nastopiti na prihajajočih zimskih paraolimpijskih igrah, ki jih bo kmalu po koncu olimpijskih, med 9. in 18. marcem, gostil korejski Pjongčang. Bodo pa lahko posamezni dokazano čisti tekmovalci nastopili pod nevtralno zastavo. Odločitev je torej enaka, kot jo je že pred tem sprejel tudi Mednarodni olimpijski komite (MOK) za ruske olimpijce.

IPC je v izjavi za javnosti razkril še, da suspenz ruskemu paraolimpijskemu komiteju (RPC), ki teče že od predlanskega avgusta, velja še naprej. »Kljub vsemu pa moramo potrditi, da smo prepoznali napredek ruskega komiteja na področju protidopinškega delovanja, zato bomo posameznim paraolimpijcem, ki bodo zadoščali strogim zahtevam in kriterijem, vendarle dovolili nastopiti v petih panogah (alpsko smučanje, biatlon, smučarski tek, deskanje na snegu in kerling na vozičkih) pod nazivom 'nevtralni paraolimpijski športnik',« so zapisali pri IPC.

»Odkar je predlani postalo jasno, da je ruski šport omadeževan, koruptiven in neodporen na zlorabe, je težko presoditi, kateri ruski parašportnik je čist in kateri ne. Ruska udeležba na športnih tekmovanjih je zato v prvi vrsti stvar integritete in verodostojnosti v športu,« je bil odločen predsednik IPC Andrew Parsons. V RPC so se na odločitev že odzvali in jo označili za pričakovano.

»Nikakršno presenečenje ni, nadejali smo se takšne odločitve,« je sporočila visoka predstavnica ruskega paraolimpijskega komiteja Rima Batalova. Tudi ruska parasmučarka in parabiatlonka Akžana Abdikarimova ni bila razočarana: »Ni slabo. Kot nevtralna športnica sem na velikih tekmovanjih že nastopala, pričakovala sem, da se bo v tej smeri tudi nadaljevalo.«