Ruski športniki imajo »brezpogojno pravico« do nastopa na OI

J. P., N. Gr.

Lozana – Mednarodno športno arbitražno razsodišče (CAS) iz Lozane je danes preklicalo dosmrtne dopinške suspenze 28 od 43 ruskih športnikov, ki jih je po dopinški aferi na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014 kaznoval Mednarodni olimpijski komite (MOK). Nekateri med njimi bodo imeli pravico nastopiti že tudi na bližajočih se igrah v Pjongčangu.

CAS je svetovni olimpijski družini zadal hud udarec s pojasnilom, da so bili dokazi proti domnevnim grešnikom nezadostni, da bi bilo mogoče trditi, da so prekršili protidopinška pravila v povezavi z državno vodenim sistemskim dopingom, zaradi katerega so Rusiji prižgali rdečo luč za nastop v Južni Koreji. Obenem je CAS še enajstim ruskim športnikom suspenz skrajšal le na obdobje do konca olimpijskih iger v Pjongčangu, medtem ko bodo o treh primerih odločali naknadno.

Športniki, ki jim je CAS izničil suspenz, so: Dmitrij Trunenkov, Aleksej Negodajlo, Olga Stulnjeva, Ljudmila Udobkina (vsi bob), Aleksandr Tretjakov, Sergej Čudinov, Jelena Nikitina, Olga Potilica, Marija Orlova (vsi skeleton), Aleksandr Legkov, Jevgenij Belov, Maksim Vilegžanin, Aleksej Petjuhov, Nikita Krjukov, Aleksandr Bezsmertnih, Jevgenija Šapovalova, Natalija Matvejeva (vsi smučarski tek), Olga Fatkulina, Aleksandr Rumjancev, Ivan Skobrev, Artjom Kuznjecov (vsi hitrostno drsanje), Tatjana Ivanova, Albert Demčenko (oba sankanje), Jekaterina Lebedeva, Jekaterina Paškevič, Tatjana Burina, Ana Ščukina in Jekaterina Smoljenceva (vse hokej na ledu).

»Čim prej je treba storiti vse, da bi povsem oproščenim športnikom omogočili izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja ta razsodba,« je po odločitvi Casa po navedbah ruske tiskovne agencije Tass dejal ruski premier Dmitrij Medvedjev.

Ruski minister za šport Pavel Kolobkov pa je dejal, da imajo ti športniki zdaj »brezpogojno pravico« nastopiti na prihajajočih olimpijskih igrah. V» minulem letu so preživeli težke čase. Zdaj želijo iti naprej in nadaljevati to, v čemer najbolj uživajo - tekmovati v poštenem boju,« je dejal.

Na današnjo potezo CAS se je že odzval tudi MOK, ki svoje prvotne odločitve, da bodo lahko v Koreji tekmovali le preverjeno čisti ruski športniki z njegovega seznama, ne bo spreminjal. »Odločitev CAS ne pomeni, da bo skupina 28 oproščenih športnikov kar povabljena na igre. Tudi tisti, ki niso sankcionirani, še nimajo brezpogojnega privilegija za nastop v Pjongčangu. Na seznamu udeležencev je še vedno 169 ruskih športnikov,« so zapisali pri MOK in dodali, da so odločitev CAS sprejeli istočasno z »zadovoljstvom in razočaranjem«.