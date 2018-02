Sestra Dominique jo je prepričala, da lahko seže do zvezd

Pjongčang – Dominique Gisin je pred štirimi leti s Tino Maze pisala zgodovino olimpijskega smuka, saj sta si Švicarka in Slovenka v Sočiju razdelili zmago. Zlata kolajna je bila navdih za mlajšo sestro Gisin, Michelle, da bo tudi sama skušala poseči po zvezdah. In je, danes je postala olimpijska prvakinja v kombinaciji.



Pred igrami se je v ženskem alpskem smučanju vse vrtelo okoli Lindsey Vonn in Mikaele Shiffrin, ki sta napadali po več zlatih kolajn, a na koncu je le slednja osvojila eno, v petih disciplinah je prav toliko olimpijskih prvakinj. Po Shiffrinovi (veleslalom), Fridi Hansdotter (slalom), Ester Ledecki (superveleslalom), Sofii Goggia (smuk) se je danes na seznam vpisala še Gisinova. Dobra je bila tako v smuku (3.) kot v slalomu (4.), da je lahko odbila napad Shiffrinove, do naslova olimpijske prvakinje pa je prišla le dan po padcu na smuku, od katerega si je precej obetala.



»Zelo pomembno vlogo je odigrala moja sestra, ki je bila z mano vse popoldne in vso noč. Zelo mi je pomagala, me spravila v posteljo, odgovarjala na nujna sporočila, mi priskrbela fizioterapevta. Tako nisem občutila nikakršnega stresa, lahko sem se le umirila in spala, prav to pa sem potrebovala po padcu, po katerem me je kar precej bolela glava,« je izpostavila Michelle sestrino vlogo ter poudarila, da je ni nikdar naprej gnalo rivalstvo z Dominique.



»Med nama ni bilo nikdar tekmovalnosti. Največji trenutek mojega življenja je bil, ko je Dominique osvojila zlato kolajno v Sočiju, in danes je eden od največjih trenutkov v najinih življenjih. Seveda pa bo njeno zlato vedno pomembnejše. Ona me je prepričala, da moram verjeti, da lahko posežem po zvezdah in prav to sem storila danes,« je o svojem navdihu dejala 24-letna Gisinova ter obljubila veliko zabavo v domačem Engelbergu, a šele po koncu sezone, sicer pa komaj čaka vrnitev domov tudi zaradi tega, ker pogreša čokolado in sir. Michelle je sicer že lani v St. Moritzu postala svetovna podprvakinja v tej disciplini, v svetovnem pokalu pa sicer zmage še ni dosegla.



Iz sestrine sence



Dominique Gisin, ki se je medtem že tekmovalno upokojila, je v Pjongčangu strokovna komentatorka švicarske televizije. »Odkar sem se upokojila, mi srce še ni tako razbijalo. Vpila sem, jokala, to je bil res tako zelo poseben trenutek. Noro, da ima naša družina po štirih letih spet zlato olimpijsko kolajno,« se je veselila Dominique, zadovoljna tudi, da bo Michelle stopila iz njene sence. »Vsak mlajši otrok ve, da je to težko, a zdaj bo močnejša v vsem. Ni ji bilo lahko odraščati ob starejši sestri, ki je bila več v bolnišnici kot na smučišču. Pravi čudež je že, da si je sploh izbrala smučanje, zdaj pa je tudi ona olimpijska prvakinja,« je o posebni družinski zgodbi dodala Dominique.



Za favoritinjo je pred štartom sicer veljala Shiffrinova, a se je morala na koncu zadovoljiti s srebrom, saj v slalomu ni mogla nadoknaditi smukaškega zaostanka več kot sekunde. Presenetljivo je bilo, da ga je za Gisinovo zmanjšala zgolj za dobri dve desetinki … »Srebrna kolajna je zame izjemen dosežek. Zmaga na veleslalomu me je čustveno izčrpala in zato se nisem mogla takoj osredotočiti na slalom, si napolniti baterij. V slalomu mi je bilo res težko, ko sem prišla sem, pa sem si mislila, dajmo se malo zabavati. Imam kolajno, skušaj malo uživati,« je drugačen pristop kot pri slalomu, ki ga je presenetljivo končala zgolj na 4. mestu, ubrala Shiffrinova, ki je imela v Pjongčangu to nesrečo, da niti ena od njenih treh glavnih disciplin ni bila na sporedu, kot je bilo sprva predvideno … Shiffrinova je postala tretja Američanka z olimpijsko kolajno v treh različnih disciplinah po Julii Mancuso in Bodeju Millerju, saj ima iz Sočija že slalomsko zlato.



Gisinovi je na odru družbo delala še rojakinja Wendy Holdener, še eno razočaranje pa je doživela Vonnova. Bila je vodilna po smukaškem delu, a časi, ko je bila dobra tudi v slalomu, so mimo, kar se je hitro videlo, za povrhu vsega a je storila še napako in odstopila. Z iger tako odhaja »le« z eno kolajno, bronasto iz smuka.