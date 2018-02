Snežna kraljica blesti, a ni nepremagljiva

V ameriški smučarski reprezentanci so pred sezono pričakovali, da bo v Pjongčangu v središču pozornosti Lindsey Vonn, a je morala 33-letnica – prej kot bi želela – krono snežne kraljice predati mlajši kolegici iz reprezentance. Mikaela Shiffrin smuča sezono za zgodovino, a pravi vrhunec tudi zanjo prihaja v Pjongčangu.



Mikaela Shiffrin je že od slovesa Marlies Schild med najboljšimi slalomistkami v svetovnem pokalu, z velikim kristalnim globusom v minuli sezoni pa je 22-letnica iz Kolorada svoje smučarsko znanje uspešno prenesla še v preostale štiri discipline. Pred olimpijsko sezono je bila med favoriti za odličja v Pjongčangu, a si takšne prevlade na belih strminah vendarle ni obetal nihče.



Slalomski seštevek je bolj kot ne že oddan, v veleslalomu diha za ovratnik Viktorii Rebensburg, v skupnem seštevku ima kar 843 točk naskoka, tik po novem letu je bila celo na poti, da preseže izkupiček najboljše sezone vseh časov Tine Maze. »Del mene si želi, da ne bi rekorda Tine nikoli nihče presegel, to je bila enkratna in neponovljiva sezona,« se je Črnjanki priklonila Shiffrinova. Smučanje v slalomu je dvignila na še višjo raven in zdaj v svetovnem pokalu lahko zmaguje tudi z večjimi napakami, razlike v cilju pa večkrat kot ne krepko presegajo sekundo. »Svoje smučanje sem dvignila na raven, ko grem lahko na progo tudi z 90 odstotki moči, pa sem še vedno v igri za zmago. A tako ne želim smučati, zabavno je le takrat, ko v vsakem zavoju iščem meje mogočega,« je bila v pogovoru za AP odkrita zmagovalka 41 tekem za svetovni pokal.



Ob premikanju meja na superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo in veleslalomu na Kronplatzu je tudi Mikaela dobila lekcijo in dokaz, da ni nepremagljiva. To sta bila zanjo prva zaporedna odstopa po sezoni 2011, ko je bila novinka v svetovnem pokalu. Spodrsljaja sta ji prišla do živega, a hkrati je ne skrbi, da bi tudi v prihodnje delala morebitne napake. »Vem, da ljudje govorijo, da sem pred olimpijskimi igrami zašla v krizo, toda jaz se obremenjujem le s seboj. Prizadelo me je, ker tudi na treningih nikoli ne odstopim, toliko truda vložim v to, da bi bil vsak zavoj popoln, potem pa se mi dvakrat zapored pripeti napaka na tekmi,« je bila razočarana po Kronplatzu in dodala: »Vseeno ne dvomim o svojem smučanju, moj velik cilj so olimpijske igre. Odstopa prinašata sporočilo, da prav nihče ni nepremagljiv.«



Tekmice so Mikaelo v olimpijski zimi največkrat opisovale prav s to besedo, uspešnost njene sezone pa bo neizprosna ameriška javnost sodila le po številu kolajn, s katerimi se bo vrnila iz Južne Koreje. V Sočiju je z 18 leti in 345 dnevi postala najmlajša olimpijska prvakinja v slalomu dotlej, v Pjongčangu bo v prav vseh disciplinah ob dobrem razpletu nevarna za vrh. Američanka kljub temu še ne želi razkriti, ali bo tekmovala v vseh petih disciplinah: »V slalomu, veleslalomu in alpski kombinaciji bom zagotovo na štartu, morda pa tudi v smuku in superveleslalomu, a bo veliko odvisno od mojega počutja in forme. Z gotovostjo lahko rečem le, da me ne bo na ekipni tekmi.« V nasprotju z Vonnovo, ki ima v Pjongčangu bržkone zadnjo priložnost za olimpijsko slavo, bo v karieri Shiffrinove priložnosti pod petimi olimpijskimi krogi še dovolj. Mikaela se zaveda, da ne bo konca sveta, tudi če bi šlo vse po zlu: »Kaj pa je najslabše, kar se mi lahko zgodi na igrah? Vem, da lahko dobim več kolajn, a lahko tudi ostanem brez ene same. Tudi v tem primeru bom mirno spala, vendarle gre le za smučanje, to ni najhujša stvar na svetu. Na olimpijskih igrah ne morem nič izgubiti, lahko le ogromno pridobim.« V ameriški reprezentanci se strinjajo le z zadnjim delom, po sezoni presežkov bi bilo vse drugo razen prevlade Shiffrinove v Južni Koreji veliko razočaranje.